Una caldera de biomassa és la principal inversió de Calonge per a l'any que ve

L'Ajuntament de Calonge ha aprovat el pressupost per al 2017 amb deu vots favorables de l'equip de govern (CiU, PSC, CCSA, PP), quatre vots en contra (tres d'ERC i un d'Avancem) i dues abstencions (ERC). El pressupost és de 20.123.000 euros, el que suposa un increment d'un 3,55% respecte al pressupost del 2016. Aquest increment ve marcat per un augment del pressupost d'ingressos, que a gran trets preveu obtenir més recaptació provinent de l'Impost de Béns Immobles i també de la taxa d'escombraries.

El pressupost preveu continuar amb la reducció de l'endeutament, fins a situar-lo a uns mínims històrics del 27,81% dels ingressos corrents a finals de l'any vinent. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst liquidar el pressupost d'enguany amb un endeutament del 34%, una xifra que durant l'any vinent es retallarà fins al 27,81%, i que en números globals situa el deute en 5.510.739 euros –precisament, en el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat una amortització anticipada de deute de 1.275.000 euros–. Quant a inversions per l'any que ve, l'import és de 932.000 euros.

Com a principal inversió per l'any que ve hi ha la instal·lació d'una caldera de biomassa per fer funcionar amb energia neta el Pavelló d'Esports de Calonge i l'Escola Pere Rosselló. A aquesta inversió s'hi destinarà 170.000 euros i és una de les propostes per tal d'avançar cap al compliment dels objectius del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia. Per altra banda, la urbanització d'un nou tram de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni suposarà una inversió de 117.000 euros (les obres de millora d'aquesta avinguda afectaran el tram comprès entre els carrers Joaquín Ruiz-Giménez i Joan Capri).

A banda d'aquestes inversions concretes, l'any vinent està previst destinar 165.000 euros a la millora de diversos espais de la via pública, i 40.000 a la redacció de projectes tècnics. La resta de les inversions correspondran a petites inversions de reposició i a transferència de capital al Cercle Calongí, ha informat l'Ajuntament de Calonge.