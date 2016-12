Defensa obre la porta a subhastar de nou la base Loran-C de l´Estartit

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va obrir la portar ahir a treure de nou a subhasta la base Loran-C de l'Estartit a un preu més ajustat, després que la realitzada anteriorment amb un preu de 575.255 euros va quedar deserta. De Cospedal va pronunciar-se sobre aquesta assumpte durant la seva compareixença a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, on va ser interpel·lada per la diputada del PDECat Míriam Nogueras.

La finca de l'antiga base americana té una extensió de 351.700 metres quadrats i ja fa 21 anys que va quedar sense cap funció ni guardacostes. Es troba en ple Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i fa anys que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí reclama obtenir-ne la titularitat –s'havia arribat a plantejar que fos una de les seus del citat Parc Natural–. No obstant això, no hi ha hagut mai cap acord perquè les pretensions econòmiques del Ministeri de Defensa són excessives per a la corporació local.

De Cospedal va dir en la seva compareixença que estan en converses amb l'alcalde de Torroella de Montgrí perquè el municipi vol adquirir la finca i va recordar que l'última vegada que els terrenys van sortir a subhasta va quedar «deserta». Aleshores, com ja s'ha dit, el Ministeri de Defensa xifrava el preu de sortida en més de mig milió d'euros. En aquest sentit, De Cospedal va manifestsar que «estem disposats a seguir parlant, potser podem fer una altra subhasta i abaixar els tipus».

L'alcalde torroellenc, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), va explicar ahir a aquest diari que no ha tingut mai cap conversa amb el Ministeri de Defensa, per la qual cosa les converses podrien haver estat amb l'anterior batlle. El posicionament de Rufí respecte de la finca de la base Loran-C és el mateix que ja va expressar el mes de novembre passat quan es va saber que Defensa volia treure a subhasta per tercera vegada la bateria militar de Punta Milà per 264.275,66 euros –a l'anterior subhasta, el preu de sortida d'aquesta finca havia estat de 309.094 euros–, és a dir, ja que es troba en un entorn de Parc Natural, el Ministeri hauria d'enderrocar les edificacions, que estan en un estat ruïnós, desenrunar l'espai i renaturalitzar-lo i «tornar-ho al municipi o a la Generalitat» per incloure'l a l'espai protegit. Rufí també va recordar que l'Estat disposa d'aquests terrenys perquè el règim franquista els va expropiar.

D'altra banda, i també en resposta a Nogueras, la ministra va afirmar que l'exèrcit continuarà fent maniobres i exercicis a Catalunya. A finals de novembre i principis de desembre, els militars en van realitzar al municipi de Canet d'Adri.