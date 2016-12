Obre el viceconsolat italià a la Costa Brava

Castell-Platja d'Aro acull des de la tardor la seu del viceconsolat d'Itàlia a Girona i la Costa Brava, de la mà de l'advocada Emanuela Carmenati. En l'acte d'estrena hi van ser presents el Cònsol General d'Itàlia a Barcelona, Stefano Nicoletti; el delegat territorial de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús; i el subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante; van ser rebuts per l'alcalde Joan Giraut a la Casa de la Vila, abans de visitar l'espai consular a l'avinguda de la Pau de Platja d'Aro.

També hi eren presents representants a Girona d'altres seus consulars, de les Cambres de Comerç, dels diversos cossos policials al territori i d'algunes empreses italianes. Dels dos milers de veïns d'origen europeu, de 35 països, que resideixen a Castell-Platja d'Aro n'hi ha un centenar d'italians. Una xifra que s'incrementa significativament al conjunt de la Vall d'Aro i a la Costa Brava centre; i encara més a l'estiu i en altres períodes clàssics de vacances.

En el seu parlament, l'alcalde va destacar com «la presència i consolidació de representacions consulars en el nostre entorn més proper també ha d'afavorir els sentiments de germanor, igualtat i convivència entre totes les persones que configuren la nostra societat. Una societat on la diferència no ha de ser vista com un amenaça sinó com una oportunitat, on la diversitat no generi por sinó riquesa, on el forester no rebi recels sinó acollida, on les persones se sentin això, senzillament persones del tot, plenament i de manera íntegra».