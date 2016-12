Palafrugell requereix a Gas Natural la llista d´impagats al municipi

L'Ajuntament de Palafrugell ha requerit a la companyia Gas Natural Fenosa la presentació dels llistats de les persones del municipi que tinguin factures impagades, per tal que des de l'Àrea municipal de Serveis Socials es pugui comprovar la seva situació i, d'aquesta manera, prevenir situacions de talls de subministraments a persones vulnerables. L'objectiu d'aquesta mesura, han explicat fonts municipals, és el d'evitar el tall d'un subministrament que es considera bàsic, sobretot durant aquests mesos d'hivern. D'altra banda, l'Ajuntament també treballa per informar i assessorar sobre què cal fer en cas que tallin el subministrament energètic o algun usuari en rebi l'avís.

Segons l'alcalde, Juli Fernández, «no volem que cap ciutadà de Palafrugell es quedi sense els que considerem serveis bàsics, sobretot ara durant els mesos d'hivern, i treballem per avaluar qualsevol situació entre les persones més desafavorides».

Des de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafrugell i, en virtut de les competències atorgades per la Llei 24/2015 en relació a la pobresa energètica, es treballa amb les diferents companyies subministradores de serveis bàsics segons el protocol elaborat per l'Agència Catalana de Consum, el qual està disponible al lloc web de l'entitat pública.

Protocol per aquests casos

D'acord amb aquest protocol, les companyies envien un llistat als serveis socials municipals, on consten les persones que no han fet efectiu el pagament de les seves factures de subministraments a les quals, pel principi de precaució, no se'ls fa el tall del subministrament fins que no es valora la situació de vulnerabilitat.

L'excepció d'aquest protocol, en el cas de Palafrugell, és Gas Natural Fenosa, companyia que ha respost sempre de manera positiva als informes de vulnerabilitat, però que no envia els llistats com fan la resta de companyies, han informat les fonts de l'Ajuntament palafrugellenc.