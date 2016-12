Platja d´Aro projecta un dipòsit d´aigua per no dependre de Sant Feliu

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va votar en el ple d'ahir el pressupost per a l'any que ve, que té uns ingressos previstos de 28.771.400 euros i unes despeses de 28.289.600. De la diferència que queda, 481.400 euros es destinaran al fons de reposició de clavegueram. El programa d'inversions puja a 52,9 milions d'euros, amb l'obra d'urbanització del Mas Nou i Mas Semi com la més important amb 35,78 milions –una obra plurianual que ja fa diversos anys que s'inclou al pressupost–. Dins d'aquestes inversions, hi ha la previsió d'instal·lar un nou dipòsit d'aigua a la urbanització de Can Manel que permeti subministrar aigua a tot el municipi ja que part de Castell d'Aro i s'Agaró la rep de Sant Feliu de Guíxols, cosa que suposa un sobrecost.

L'alcalde Joan Giraut (CiU) ha explicat que, abans que arribés a la Costa Brava la canonada del Pasteral que porta aigua del Ter, el municipi s'abastia dels pous que tenia i, quan no eren suficients, es comprava a l'empresa Aigües de Sant Feliu. Amb l'arribada de la canonada, el subministrament va deixar zones fosques a Castell d'Aro i s'Agaró, de manera que l'Ajuntament es va veure obligat a seguir comprant l'aigua a Sant Feliu perquè aquests sectors disposessin del servei. Giraut ha concretat que aquests dos sectors fan que anualment s'hagi de comprar 750.000 metres cúbics d'aigua a Sant Feliu, el preu de la qual és de 0,58 euros el metre cúbic, una xifra superior a la que es paga al Consorci de la Costa Brava per l'aigua que s'agafa de la canonada del Ter, que és de 0,32 euros el metre cúbic. D'aquesta manera, la posada en marxa d'aquest dipòsit d'aigua a Can Manel pot comportar un estalvi de 195.000 euros en no haver de comprar a Sant Feliu.

La voluntat de Giraut és que aquest 2017 el dipòsit, amb capacitat per a 5.000 metres cúbics, ja estigui instal·lat. Tant el projecte com la compra i instal·lació de l'equipament són uns 700.000 euros, que l'Ajuntament afrontarà amb el fons que té per a infraestructures de l'aigua. Els terrenys han costat 180.000 euros.

Després, tocarà fer les canonades que portin l'aigua cap als nuclis urbans, cosa que puja uns dos milions d'euros. Giraut ha concretat que si les paga l'Ajuntament amb el cànon anual de l'aigua –uns 360.000 euros a l'any–, en cinc o sis anys podrien estar amortitzades. El batlle ha afegit que una altra forma per finançar-les seria incloure-les al nou contracte del servei municipal d'abastament d'aigua que properament s'ha de convocar. En tot cas, Giraut afirma que aquesta obra no ha de comportar cap increment de la taxa que es cobra als veïns.

Joan Giraut ha afegit que, actualment, el municipi ja té un dipòsit de 440 metres cúbics, per la qual cosa aquest de 5.000 metres cúbics que es projecta passaria a ser el principal. L'alcalde ha recordat que, en èpoques de màxima afluència, el municipi de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró consumeix pics d'aigua d'entre 3.500 i 4.000 metres cúbics per dia. D'aquesta manera, davant de qualsevol eventualitat que provoqués un tall de subministrament d'aigua, el municipi disposaria d'una càrrega suficient per superar un dia, cosa que actualment no podria ser.