Palafrugell vol prevenir situacions de risc de la gent gran que viu sola

n L'Ajuntament de Palafrugell treballa per prevenir i detectar situacions de risc i vulnerabilitat de persones grans que viuen soles. Aproximadament unes 800 persones de més de 70 anys del municipi de Palafrugell viuen soles actualment, d'acord amb les dades de què disposa el consitori. Per aquest motiu, l'Ajuntament reprèn una actuació que ja es va fer el 2014 per tal d'assegurar-se de primera mà que no hi ha cap persona gran que desconegui els serveis que té al seu abast o que estigui desatesa. Concretament, hi ha 753 persones de més de 70 anys que viuen soles i hi ha comptabilitzades 372 parelles de més de 70 anys.

Per això, des de l'Àrea de Benestar Social es posaran en contacte telefònic amb les persones de més de 70 anys que viuen soles i les parelles de més de 75 també soles, de les quals no hi ha constància que gaudeixin de cap recurs o servei de la xarxa d'atenció social, ha informat l'Ajuntament. En cas que es cregui convenient es farà una entrevista domiciliària. Les trucades i visites es faran durant el primer trimestre del 2017.

La finalitat és detectar si hi ha alguna necessitat, informar dels recursos més adients i conèixer millor la situació i les problemàtiques d'aquest col·lectiu, han explicat les fonts municipals.

Aquesta actuació forma part d'un conjunt de mesures que porta a terme l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, incloses dins del Pla Estratègic 2013-2018 a l'eix d'inclusió social, encaminades a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.