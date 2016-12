Palamós destinarà 161.000 euros a formació laboral

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós ha rebut la subvenció de la Generalitat de Catalunya per a les actuacions de foment de l'ocupació i d'inserció sociolaboral que s'executaran durant aquest any 2017. L'objectiu és el de promoure l'ocupació fomentant la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en el treball de les persones amb especials dificultats.

La quantia total subvencionada per a fomentar accions formatives i ocupacionals al municipi és de 160.970,83 euros i està dividida en dues parts. Una de 27.045,55 euros aportats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Seguretat Social, destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) amb l'objectiu de coordinar accions de millora de l'ocupabilitat de les persones a Palamós.

L'altra part, d'un import de 133.925,28 euros que ha atorgat el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat des del SOC mitjançant el programa «Treball als Barris», amb el cofinançament del Ministeri, s'invertirà a seguir impulsant a Palamós durant l'any 2017, i a partir del proper mes de febrer, propostes i projectes per al foment de l'ocupació i formació per a la inserció sociolaboral.

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós destinarà aquesta part de la subvenció al desenvolupament d'un dispositiu que preveu poder atendre un mínim de 160 persones majors de 16 anys, empadronades al municipi, en situació d'atur i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest dispositiu d'inserció sociolaboral inclou el desenvolupament de les accions previstes que es basen en tres línies d'actuació: cursos de formació laboral amb pràctiques en empreses, la implementació d'un servei d'orientació professional per a persones a l'atur, així com un espai de recerca de feina amb formació en noves tecnologies i comunicació.