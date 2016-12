El fons marí de Platja d´Aro presenta un bon estat ecològic

n La qualitat ecològica i mediambiental del litoral submarí del municipi de Castell-Platja d'Aro és, en general, alta i està en bones condicions per poder mantenir i conservar els seus actius i valors naturals. Aquesta és la conclusió general de l'estudi cartogràfic i bionòmic (relacions dels organismes amb el medi que els envolta) de les àrees submarines d'interès ecològic del municipi desenvolupat en el marc del Projecte Silmar, impulsat per la Fundació Mar a la costa de catalana des de 2009, i que té l'objectiu d'avaluar la qualitat de l'ecosistema marí costaner de manera permanent i participativa a escala local.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro participa en el finançant de l'estació Silmar instal·lada el 2013 al litoral nord del municipi, i va sol·licitar la cartografia bionòmica del fons marí (ubicació i estat de qualitat). Amb el seu coneixement, l'Ajuntament vol millorar la conservació perdurable i de futur, integrant-hi aquelles espècies i hàbitats inclosos en les diferents Directives Europees i fer-ne divulgació. L'Ajuntament considera que conèixer la ubicació real dels ecosistemes d'alt interès ecològic ha de permetre fer plans d'usos del medi marí integrant-hi criteris de gestió òptims i sostenibles que garanteixin la millora i conservació dels ecosistemes.

L'estudi ha determinat 17 comunitats biològiques, i d'aquestes n'hi ha set que integren espècies protegides o d'interès en conservació: orella d'elefant, esponja arborescent, madrèpora mediterrània, eriçó de mar, cigala de mar, cigala nana, llagosta, peix pipa, cavallet de mar, nero, prats de posidònia oceànica i de praderies de cymodocea nodosa.

La presència d'hàbitats d'interès comunitari (HIC) implica a les administracions públiques competents en la seva gestió efectiva garantir-ne la conservació de manera perdurable en el marc de les Directives Europees de conservació d'hàbitats i espècies. Segons el mateix estudi, l'alta qualitat del litoral submarí del municipi es podrà mantenir sempre que l'impacte humà a escala local i regional es mantingui dins dels límits òptims i amb tendència a la baixa. Els impactes d'àmbit general –canvi climàtic, introducció d'espècies foranies, contaminació del mar o la sobrepesca– poden afectar també negativament a aquests ecosistemes i fer-los més vulnerables a la degradació amb efectes irreversibles per alguns hàbitats i les seves espècies.

Treball en tres fases

El treball s'ha desenvolupat de febrer i novembre de 2016 en tres fases. La primera es va centrar a realitzar els treballs de mar mitjançant la utilització d'un sonar d'escombratge lateral per obtenir una capa del relleu orogràfic del fons marí i imatges de cobertura d'algunes comunitats. En la segona es va treballar la informació digital obtinguda amb els equips de sondeig per crear les corbes de nivell inicials per generar els mapes de fons de les diferents zones mostrejades del litoral. En una tercera es van fer inspeccions visuals, mitjançant escafandre autònom, per ratificar que la cartografia elaborada informàticament coincidia amb la realitat del fons, corregir possibles errors, ajustar coordenades de posicionament geogràfic per obtenir la cartografia bionòmica en detall de les diferents comunitats presents i de la seva distribució espacial i extensió.