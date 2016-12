Sant Feliu destina 116.000 euros a reformar el carrer Colom d´accés al port

Simulació informàtica de com quedarà part del carrer Colom.

n L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols arranjarà a principis de gener el carrer de Cristòfol Colom, a l'entrada de la zona portuària, amb un cost de 116.681,89 euros (IVA inclòs). L'administració local ha adjudicat els treballs a l'empresa Obras y Pavimentos Brossa SA, que tindrà un termini d'execució d'uns dos mesos des de l'inici d'obres, han informat fonts de l'Ajuntament.

En aquest carrer s'hi farà una intervenció integral de millora, que té diferents elements bàsics: d'una banda s'eixamplaran les voreres a banda i banda del carrer, que quedaran a la mateixa alçada de la via per on circulen els vehicles, han detallat les fonts.

La part destinada a circulació quedarà una mica més estreta, amb l'objectiu que els vehicles no puguin tenir velocitats elevades en una zona considerada sensible i estratègica per les diferents funcions que té (punt d'entrada al port, zona de serveis, accés a Sant Pol, entrada a esdeveniments com el Festival de la Porta Ferrada i accés a l'aparcament del Tennis).

A banda d'eixamplar voreres i reduir la part destinada a cotxes, la intervenció urbanística eliminarà les jardineres existents i queda tot a un sol pla. Per aconseguir aquest efecte, a banda i banda del carrer (a la zona del petit giratori i a la part de davant la sala de festes) hi haurà un petit pendent, d'uns quinze centímetres, que anivellarà tota la zona de manera uniforme.

Una altra de les millores que l'Ajuntament hi vol aplicar serà la implantació d'unes planxes de material corten –alumini oxidat– que embelliran la zona i, a més d'un efecte més ornamental, asseguraran que no hi pugui haver danys si es produeixen despreniments de pedres o sorra del turó dels Guíxols.

Futura intervenció de Ports

Les fonts municipals han detallat que, si bé aquestes obres s'executaran els dos primers mesos de 2017, no entorpiran en absolut la celebració d'activitats programades com la Rua de Carnaval de Diumenge, que té el seu punt d'origen en el mateix port.

Aquesta serà la primera de les inversions que es farà al carrer Colom i l'assumeix íntegrament l'Ajuntament. És a dir, en vindran d'altres, en aquest cas promogudes de Ports de la Generalitat, com una intervenció de millora, condicionament i posada al dia en les proximitats del que es coneix com a Nàutic Vell, cosa que permetrà tractar aquest àmbit urbanístic com una unitat en si mateixa.