Sant Feliu enderrocarà una casa per ampliar el carrer Nou de Sant Antoni

La casa que ha d´anar a terra, amb el carreró que hi ha i que s´eixamplarà a una mida habitual.

La casa que ha d´anar a terra, amb el carreró que hi ha i que s´eixamplarà a una mida habitual.

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols (TSF, ERC i PSC) va aprovar en la junta d'aquest divendres la compra de la casa que es troba al número 48 del carrer Santa Llúcia. Un cop realitzats tots els formalismes, l'Ajuntament l'enderrocarà, cosa que permetrà ampliar part del carrer Nou de Sant Antoni, que allà on es troba aquesta casa es converteix en un carreró en el que amb prou feines hi pot passar una persona caminant. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF), ha explicat que la resolució d'aquesta situació és un tema històric ja que converteix el carrer Nou de Sant Antoni en un cul-de-sac per als vehicles, alhora que dotarà d'un nou accés al carrer Santa Llúcia.

La casa es troba en estat d'abandonament i l'Ajuntament ha arribat a un acord per la seva compra amb la propietària, la qual percebrà 40.694,94 euros, el preu establert pels tècnics municipals que l'han valorat. L'immoble ja es trobava afectat per la vialitat, ja que la normativa urbanística municipal recull que, allà on es troba la casa, s'hi ha d'acabar completant el carrer Nou de Sant Antoni.

Josep Saballs ha explicat que part de la casa, doncs, es convertirà en carrer un cop sigui enderrocada i s'hi facin les actuacions per adequar l'espai. L'altra part de la casa que no es troba en el traçat del carrer serà una zona verda que ha de servir per «esponjar aquell espai urbà», ha concretat el màxim responsable de l'urbanisme ganxó. El regidor ha afegit que l'actuació es troba en l'àmbit del Pla de Barris.

Al final de la intervenció en aquesta casa, el carrer Nou de Sant Antoni tindrà la continuïtat fins al final, que ara es veu bloquejada per l'edifici, que amb la seva façana lateral estreny progressivament el carrer fins a convertir-lo en una obertura minsa.

Josep Saballs ha relatat que ja feia anys que l'Ajuntament treballava per l'adquisició d'aquesta casa. El regidor ganxó ha concretat que després que l'Ajuntament mantingués converses durant anys amb la propietària, aquesta va demanar a la corporació l'expropiació de l'habitatge el desembre de 2014. Ara, les dues parts han arribat a aquest acord econòmic, de manera que la intervenció que ha de normalitzar la situació del carrer Nou de Sant Antoni queda desencallada perquè tingui un accés més còmode des del carrer Santa Llúcia.