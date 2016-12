Sant Feliu adequa l´antic hospital perquè aculli el Museu d´Història

La darrera junta de govern local de Sant Feliu de Guíxols ha adjudicat per 129.725,58 euros la segona fase per arreglar la coberta de l'antic hospital. Actualment, l'edifici està en procés de rehabilitació de la façana i estan previstes diferents intervencions per ubicar-hi el Museu d'Història de la Ciutat, que actualment es troba al Monestir. El regidor de Cultura i Patrimoni, Jordi Vilà (ERC), ha explicat que la seva àrea té diversos fronts oberts per tirar endavant el Museu d'Història a l'antic hospital i per al Monestir. Vilà ha concretat que per un costat s'està redactant l'actualització del Pla director del Monestir, que és del 2006, i per l'altra l'Ajuntament ha encarregat la redacció d'un Pla director de l'antic hospital, alhora que es treballa amb un estudi museològic del Museu d'Història. Aquest document ha d'exposar què s'explicarà en l'equipament, mentre que l'Ajuntament ha demanat una subvenció Feder per al projecte museogràfic, que determinarà com s'explicarà el que hi hagi (per exemple, mitjans digitals, amb exposició de peces).

Actualment, el Museu d'Història de Sant Feliu es troba repartit per diferents sales del Monestir, i l'antic hospital acull una sala d'exposicions i oficines de la Consellaria de Salut de la Generalitat. El regidor de Cultura ha explicat que la intenció de l'equip de govern és que el Monestir aculli una mostra que expliqui aquest edifici, a més del Thyssen. A l'antic hospital reformat, l'ala esquerra es destinarà a oficines de l'Ajuntament, mentre que la resta, que és la part més gran, serà ocupada pel Museu d'Història. El trasllat d'aquest museu inclou l'exposició Curar-se en salut.

Actualment, la rehabilitació se centra a la façana de l'equipament, que va adjudicar-se per 128.013 euros. El següent pas és aquesta segona fase de reparació de la teulada –anteriorment ja se n'havia executat una primera fase dins del projecte per recuperar tot l'espai–. En declaracions a Ràdio Sant Feliu, l'alcalde, Carles Motas (TSF), havia afegit que el jardí de l'edifici disposarà d'una cafeteria restaurant que «s'adeqüi a les característiques de l'edifici», amb l'objectiu tot plegat perquè esdevingui «un espai posat al dia i dinàmic en el seu funcionament».

L'edifici actual de l'antic hospital és d'estil neoclàssic, si bé es té constància que ja n'existia un al mateix indret el segle XIII.