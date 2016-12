El govern de Begur convocarà una consulta pel redisseny de la revista municipal

L'equip de govern de Begur ha decidit canviar el disseny de la revista municipal Es Pedrís Llarg, mirant de reduir a la meitat el seu format actual, que és de full A3. Per fer-ho, té previst implicar els veïns, que, en votació popular, decidiran el nou disseny d'acord amb les propostes seleccionades per un jurat entre les presentades al concurs que es convocarà. A part del canvi de format, que serà retornar una mica a com era en els seus orígens, la resta de les actuals característiques de la revista, de la qual acaba de sortir el número 124, es mantenen: color i periodicitat trimestral.

Els interessats a participar en el concurs del nou disseny de la revista begurenca hauran de fer arribar la seva proposta a l'àrea de Cultura, que és la que actualment gestiona la seva coordinació. Un cop acabat el termini de presentació de propostes, un jurat triarà les obres finalistes. El jurat estarà integrat per membres de les àrees de Cultura i de Comunicació de l'Ajuntament de Begur i, seguidament, tindrà lloc la consulta.