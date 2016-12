aNúria Bosch és la presidenta del PDECat a Torroella

La regidora de CDC a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Núria Bosch, ha estat proclamada com a nova presidenta de la junta local del Partit Demòcrata Europeu Català en aquesta vila baixempornadesa. Bosch pren el relleu com a presidenta del partit successor de CDC a Xicu Puig, que també és regidor a l'Ajuntament.

En tot cas, Puig segueix com a membre de la junta local del nou partit, com també hi és el portaveu del grup municipal, Jordi Cordon. També formen part de la junta local del PDECat Anna Oliveres, Dolors Ferrer, Gemma Aymerich, Raúl Cruz, Joan Ribas, Pere Nogué, Ramon Planas (vocal de CDC a l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit) i Josep Maria Pla.