Sospiten que van enfonsar intencionadament la barca a Begur per no pagar el desballestament

La principal hipòtesi amb la que treballen els cossos d'emergències és que algú va enfonsar intencionadament la barca que uns testimonis van veure desaparèixer, aquest dimecres a la tarda, davant el port de Fornells a Begur. Sospiten que ho hauria fet per desfer-se de l'embarcació i no pagar el cost del desballestament.

Des de primera hora d'aquest matí, segueixen buscant una embarcació que podria haver-se enfonsat a la costa de Begur.

Uns treballadors van donar ahir l'avís pels volts de les cinc de la tarda d'ahir a la Policia Local del poble en veure el que poden ser unes restes d'una barca a la platja d'Aiguablava.

Salvament Marítim va activar la recerca. El seu helicòpter va fer algunes passades però no va localitzar res i també s'hi van unir Bombers amb el GRAE així com Policia Local, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra. En entrar la nit, es va aturar la cerca.

Aquest matí s'ha reprès la recerca des del port de Llafranc per mirar de verificar si realment hi ha hagut un naufragi a la zona i si hi poden haver víctimes.