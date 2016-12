Calonge dissol l'entitat que havia d'urbanitzar el Mas Pere

Protesta del 2006 de veïns del Mas Pere per exigir la urbanització a l´Ajuntament

L'Ajuntament de Calonge va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal la dissolució de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Calonge Gestiona, l'ens que havia de desencallar el projecte d'urbanització del Mas Pere. Va començar a caminar el 2012, la seva assemblea es va constituir l'abril de 2013 i no ha pogut culminar el projecte principal pel qual fou creat, com evidencia que l'execució del Mas Pere està encara a les beceroles –en tot cas, s'ha de precisar que es tracta d'un projecte complex i que ha estat motiu de batalles legals entre l'Ajuntament i residents a la urbanització–. Fonts municipals han explicat que la decisió de dissoldre l'ens són els canvis normatius que posen traves perquè l'EPEL seguís funcionant amb les condicions que tenia.

Les fonts de l'Ajuntament calongí han exposat que la normativa actual –o que entrarà en vigor properament– comporta uns canvis que no permeten que l'EPEL pugui desenvolupar les seves funcions com ho feia fins ara. Aquests canvis afecten, entre d'altres, als mitjans humans i materials de què ha de disposar aquest organisme. La decisió de dissoldre l'EPEL està avalada per l'informe de la consultoria especialitzada Consultores de Gestión Pública SL, que en el seu informe assenyala que dissoldre aquest organisme és l'alternativa més rigurosa des del punt de vista de la legalitat.

D'aquesta manera, l'Ajuntament recupera la gestió directa de les funcions que s'havien encarregat a l'EPEL que bàsicament eren la promoció, gestió i execució d'activitats i projectes urbanístics. El primer que havia d'impulsar era el del Mas Pere. L'any 2014 va ser el primer que l'EPEL va tenir pressupost, amb 1,9 milions d'euros. El mateix any, l'Ajuntament va suspendre temporalment el contracte de serveis que tenia per la gestió d'aquest ens amb l'empresa Efial Consultoria SL, quan el nom d'aquesta societat va aperèixer en un cas de presumpte corrupció que afectava l'Ajuntament de Torredembarra.