Dos vehicles estacionats al carrer cremen de matinada a Sant Feliu de Guíxols

Ensurt al carrer Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols. La matinada de dimarts a dimecres van cremar en aquest carrer ganxó dos turismes que hi estaven estacionats. La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols s´encarrega d´investigar el succés.

Els Bombers van rebre l'avís de l´incendi de dos cotxes pels volts de les sis del matí d´ahir i s'hi van desplaçar amb dues dotacions, així com també dotacions de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.

A banda d'apagar les flames dels dos cotxes, els efectius d'extinció d'incendis també van haver de comprovar que el foc no hagués afectat la façana i la casa que hi ha al costat dels vehicles afectats per les flames.

Finalment, segons van informar des dels Bombers, no es va haver de lamentar cap dany a la vivenda. Al lloc dels fets també s´hi va desplaçar la Policia Local, que està investigant el succés en aquest carrer de la vila.