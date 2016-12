Investiguen si l'enfonsament d'una barca davant de Begur va ser intencionat

La principal hipòtesi amb què treballen els cossos d'emergències és que algú va enfonsar intencionadament la barca que uns testimonis van veure desaparèixer, aquest dimecres a la tarda, davant el port de Fornells a Begur. Sospiten que ho hauria fet per desfer-se de l'embarcació i no pagar el cost del desballestament.

Un ampli dispositiu amb efectius de Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers i Policia Local buscaven la barca des de primera hora del matí d'ahir a un quilòmetre de la costa i pràcticament van descartar que pogués estar tripulada. Tampoc constava cap denúncia de desaparició. Diversos testimonis van veure la barca fent aigües i van donar l'alerta. Un pescador va anar fins al lloc i va recuperar algunes restes de la nau, com un seient, però no va veure ningú a bord.

Un ampli dispositiu per terra, mar i aire per intentar esclarir el misteri de la barca enfonsada davant del port de Fornells. Diversos testimonis van veure l'embarcació fent aigües cap a dos quarts de cinc de la tarda de dimecres. Un d'ells és un paleta que treballava a unes obres a primera línia de mar. «Vaig veure una barca que semblava que s'estava enfonsant, em vaig quedar una estona mirant per veure si hi havia algú que demanava ajuda però no hi vaig veure ningú», va explicar l'obrer, Martín Belmonte. Es va concentrar en la feina de nou.

Poca estona després va tornar a aixecar el cap i va veure que l'embarcació havia desaparegut. Aleshores, va baixar al port on hi havia un grup de pescadors que també havien presenciat el naufragi. Un pescador va sortir amb la barca fins al lloc on l'embarcació s'havia enfonsat per si hi havia algú que necessitava ajuda. Va rescatar restes de la barca, com un seient i fustes, però no va veure cap tripulant.

Els cossos d'emergències van muntar un dispositiu de recerca dimecres al vespre. Tot i pentinar la zona per mar i amb helicòpter, no van tenir èxit. Aquest dijous al matí va reprendre's l'operatiu, amb nombrosos efectius, que va allargar-se fins a primera hora de la tarda.

Ni rastre

L'objectiu era localitzar l'embarcació i comprovar que no hi hagués cap tripulant. Les unitats subaquàtiques de Bombers, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra van fer diverses immersions per rastrejar la zona. Per a la recerca, comptaven amb les coordenades facilitades pel pescador que va registrar el lloc on hi havia la taca de combustible de la barca. Tot i els esforços, ni rastre de l'embarcació. Els testimonis apunten que es tractaria d'una barca d'esbarjo amb una eslora d'entre quatre i cinc metres i de color taronja.

La investigació sosté, com a hipòtesi més probable, que algú volgués desfer-se d'una embarcació vella enfonsant-la sota l'aigua i estalviant-se així el cost del desballestament, que per a una barca d'aquestes característiques seria d'entre 600 i 1.000 euros. D'acord amb el relat dels testimonis, l'autor del naufragi podria haver intentat submergir la barca al cap de Begur però les corrents l'haurien arrossegat fins al port de Fornells, on diverses persones la van veure anant a la deriva i enfonsant-se. Queda pràcticament descartat que la barca anés amb tripulació perquè tampoc consta cap denúncia per desaparició als cossos policials.

Denúncia per contaminació

Les unitats aquàtiques donen per tancat el dispositiu de recerca. La investigació, però, continua oberta. Alguns testimonis van veure un home sortint a mar amb dues barques des de l'embarcador d'Aiguafreda. Els agents comproven si va aprofitar per desfer-se d'una de les naus. L'alcalde accidental de Begur, Marià Renart, va afirmar que tot apunta que «va enfonsar una barca en desús perquè és més econòmic tirar-la al fons del mar que portar-la al desguàs». En cas d'identificar-lo, l'autor del naufragi es podria enfrontar a una denúncia administrativa per contaminar el mar amb un buc.