Sant Feliu recepciona les obres de l'skate park

El parc d'skate de Sant Feliu de Guíxols, al sector de Bujonis, ja és operatiu. Després de fer les obres de millora del parc, aquest desembre l'Ajuntament ganxó ja ha recepcionat les obres de l'skate park, segons fonts de la corporació local.

Aquestes mateixes fonts han precisat que a l'obra executada hi ha diferents millores respecte al projecte original: s'ha ampliat la pista, s'han afegit nous mòduls d'obstacles per als skaters, s'ha adequat i enjardinat l'entorn (amb un sistema de rec per a les plantes), s'han insertat dos bancs de formigó i papereres, i també s'han millorat els accessos i s'ha incorporat una escala. Per últim s'han afegit dues torres de llum de vuit metres per il·luminar l'equipament.

L'adjudicació de l'obra es va fer a l'empresa constructora J. Comas SL (l'import de sortida era de 44.000 euros).

L'Ajuntament ha concretat que el disseny de l'ampliació s'ha fet diferent a la configuració dels skate parks que hi ha a les poblacions veïnes amb l'objectiu d'atraure usuaris d'altres municipis a Sant Feliu. D'aquesta manera, l'oferta és més àmplia i més genuïna de Sant Feliu, sosté l'Ajuntament. A més, amb la millora en l'enllumenat s'aconsegueix més seguretat a l'entorn i més hores de pràctica.

En el seu conjunt, i en les diferents fases, l'Ajuntament ganxó ha comptat amb la participació d'usuaris i persones relacionades amb aquesta pràctica.