Conveni del Consell Comarcal per evitar els talls d´aigua en llars

El Consell Comarcal del Baix Empordà i l'empresa Sorea han signat un conveni de col·laboració per pal·liar la pobresa energètica a la comarca. Amb aquest conveni el Consell Comarcal i Sorea signen un protocol de coordinació en què es regulen les actuacions que portaran a terme els Serveis Socials comarcals i SOREA en cas de detectar situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica per evitar el tall en el submistrament d'aigua.

A més, la companyia Sorea, conscient del gran esforç econòmic que realitzen el Consell Comarcal i els ajuntaments per evitar els talls en els subministraments bàsics i essencials com és l'accés a l'aigua potable, ha establert un fons de cooperació que per al 2017 estarà dotat amb 6.000 euros a repartir entre els usuaris de la companyia als municipis on presta els seus serveis en abastament d'aigua.

El president del Consell Comarcal, Joan Català, va manifestar que «valorem molt positivament que les empreses prenguin consciència tant de les necessitats socials, com de l'esforç de les administracions, i col·laborin amb nosaltres a superar el gran repte d'aquests moments que és garantir l'accés als serveis bàsics de tots els ciutadans».