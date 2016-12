Més de 850 persones a la Festa de la Gent Gran de Sant Feliu

n Més de 850 persones van participar a la Primera Festa de la Gent Gran de Sant Feliu de Guíxols. Una festa que, en el cas de la ciutat guixolenca, es fa per primera vegada i tindrà continuïtat en els propers anys. Organitzada per l'Ajuntament, amb l'ajuda de nombrosos voluntaris com els Pirates Motoclub, Creu Roja, Protecció Civil, joves de l'IES Sant Elm i altres voluntaris del mateix consistori, la celebració va ser un èxit. Hi va haver paella, botifarra, cava, vi, actuacions dels Llops de Mar, acudits amb Josep Costa i Toni Chamorro, els joves del cor Juny de l'IES Sant Elm, i l'actuació de Llorenç amb La Chatta.