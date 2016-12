Palamós posarà a prova els infants per comprovar si podrien ser bons patges

L'Ajuntament de Palamós organitza, per primer any i amb la col·laboració de l'Associació Comissió de Carnaval, un espai lúdic i festiu que servirà per mesurar les habilitats en les proves que els patges han preparat per als infants de Palamós a les Patge-Olimpíades.

L'Arbreda és l'espai escollit per Ses Majestats de l'Orient per portar a terme aquesta activitat. El dimecres 4 de gener, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, i el dijous 5 de gener de les deu del matí a la una de la tarda, tothom qui ho desitgi podrà atansar-se a aquest racó emblemàtic de Palamós i demostrar la seva capacitat per convertir-se en Patge Reial. La manera com demostrar-ho serà superar un seguit de proves màgiques que seran supervisades pel Carter Reial vingut expressament des de terres llunyanes amb aquesta finalitat. Les proves a superar són variades: tallers de circ per posar a prova l'equilibri, cursa d'obstacles, maratons d'embolicar regals o portar paquets per diferents camins.

Un cop superat el circuit, la darrera de les proves serà supervisada de manera directa pel Carter Reial que serà l'encarregat d'entregar personalment els diplomes. Tots els nens i les nenes que ho desitgin li podran portar les cartes que encara no hagin estat enviades a Ses Majestats.

L'espai comptarà amb una zona de descans on poder degustar un caldo calent i el dia 5 al matí acollirà el tradicional taller de fanalets a càrrec de la companyia infantil Fefe&Cia.