Unes 300 persones desafien la fred i fan el primer bany del 2017 a Sant Feliu de Guíxols

Unes 300 persones de totes les edats han fet la primera remullada de l'any a la platja de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Al punt de la una de la tarda, els participants han desafiat el vent de garbí que bufava i els 14ºC de temperatura de l'aigua i han entrat al mar per donar la benvinguda al 2017. El més petit a participar en aquesta primera capbussada ha estat una nen de 3 anys i el més gran, una dona de 78. L'organització ha posat dues boies a diferents distància; la més allunyada, a uns 80 metres de la sorra, perquè els més atrevits nadessin fins allà. Quan els banyistes han sortit de l'aigua s'han pogut reconfortar amb brou i xocolata calenta o bé continuar la festa amb cava i coca.

Hi ha moltes formes de donar la benvinguda a l'any nou. Els més noctàmbuls surten fins a altes hores de la matinada, els més matiners -o els qui encara no han acabat la festa- veuen sortir els primers rajos del sol des de llocs com el Cap de Creus i d'altres prefereixen entrar al 2017 fent salut, amb esport o amb una capbussada al mar.

A Sant Feliu de Guíxols, porten a terme aquesta particular iniciativa, organitzada pel Club Aquàtic Xaloc i el centre excursionista Montclar, en col·laboració amb l'ajuntament. Va començar sent una reunió d'un grup d'amics que es trobava cada 1 de gener per banyar-se al mar. Avui dia aquesta remullada ja és un clàssic per començar l'any i compta amb centenars de valents que hi participen i altres que van a mirar-s'ho des del passeig.

Aquest 2017, unes 300 persones s'han concentrat a la sorra de la platja per prendre-hi part. Al punt de la una del migdia, tots han fet una remullada al mar. L'organització ha instal·lat dues boies a distàncies diferents de la sorra (a 25 i a 80 metres) perquè els nedadors puguin triar la distància que volen recórrer

Sol però vent

Com és habitual, el primer bany ha comptat amb participants de totes les edats. El més petit, un nen de 3 anys; i el participant de més edat ha estat una dona de 80 anys. Tot i que avui ha fet molt de sol, els banyistes han hagut de desafiar el vent de garbí i la temperatura del mar, de 14 graus.

Després, de retorn a la sorra, els banyistes s'han pogut reconfortar amb brou o xocolata calenta. O brindar pel nou any amb cava i coca.