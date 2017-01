El Primer Bany de Mar de l´any a Sant Feliu de Guíxols suma més participants

L´edició d´enguany del Primer Bany de Mar, organitzada ahir, diumenge, a Sant Feliu de Guíxols per l´Aquàtic Club Xaloc, i el Centre Excursionista Montclar, amb la col·laboració de l´Ajuntament de la ciutat, va ser tot un èxit tant de públic com de participació, malgrat el vent de Garbí que va bufar. No era una cursa i es tractava només d´entrar a l´aigua, que estava a uns catorze graus aproximadament. Més de 200 nedadors d´edats compreses entre els 10 i els 80 anys es van atrevir a començar l´any ficant-se a l´aigua. Des del passeig marítim, unes 4.000 persones, entre familiars, amics i públic en general observaven els més valents.

L´entrada a l´aigua, que es va fer a la platja gran de la vila guixolenca, davant de l´Ajuntament, va tenir lloc a la una del migdia. Després del tret de sortida, els participants van realitzar un petit recorregut de 600 metres nedant, anant i tornant fins unes boies col·locades expressament per a l´ocasió. No hi va haver, com es lògic, guanyadors, sinó nomes participants, alguns del quals van trobar que «l´aigua, aquest any estava bé, però amb fred a la sortida, amb el vent de garbí» que no va parar de bufar.

A l´arribada, ja gairebé tots amb els barnussos posats, van ser obsequiats, per refer-se, amb una tassa de brou i xocolata desfeta.