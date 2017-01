Investiguen la crema intencionada de vehicles durant tres nits a Sant Feliu de Guíxols

Des del passat dia 28 de desembre, Sant Feliu de Guíxols ha viscut tres nits amb cremes intencionades de vehicles. El foc ha calcinat completament sis vehicles i n'ha afectat tres més, també s'han cremat dos immobles i ha calgut desallotjar veïns. Arran dels fets, Mossos d'Esquadra i Policia Local han obert una investigació.

Tots els propietaris dels cotxes afectats són d'origen marroquí i, per això, l'ajuntament ha convocat una reunió per a aquesta tarda on, a banda dels cossos policials, també hi seran membres de la comunitat islàmica del municipi. L'alcalde, Carles Motas, diu que totes les hipòtesis estan obertes però que no descarten que es tracti d'una revenja entre membres de la mateixa comunitat. A més, alerta que a la població actuen "de manera reiterativa" petits delinqüents que són membres d'aquesta comunitat i que, a més, són menors. Lamenta les molèsties que causen i demana més mà dura a la justícia per evitar que tornin a delinquir.

Sant Feliu de Guíxols ha viscut tres nits d'incendis intencionats de vehicles aparcats a diferents carrers de la població. El primer episodi d'aquesta espiral de crema de cotxes es va produir la matinada del 28 de desembre i, posteriorment, la situació s'ha repetit la nit del 30 de desembre i la nit de Cap d'Any. En total, la Policia Local ha comptat sis vehicles totalment calcinats, tres més d'afectats per les flames i dos habitatges també afectats pel foc.

Aquest matí, per exemple, tècnics de les companyies elèctriques i de telecomunicacions treballaven al carrer Mina del Nord per restablir el servei als habitatges afectats. Dos vehicles totalment calcinats i precintats per Bombers, Mossos i Policia Local encara estan al carrer. Després d'aquests fets –que han ocorregut sota les mateixes circumstàncies- Policia Local i Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir la situació i identificar-ne els culpables.

L'alcalde, Carles Motas, ha explicat que tots els propietaris de vehicles implicats són d'origen marroquí i, per tant, situen en el sí d'aquesta comunitat l'origen del conflicte. Segons l'alcalde, totes les hipòtesis estan obertes i no es descarta que el detonant pugui ser una revenja per tema de drogues.

A més, l'alcalde ha remarcat que Sant Feliu de Guíxols està patint l'acció de "petits delinqüents de baixa intensitat" (són d'origen marroquí i menors d'edat) que causen molèsties perquè actuen de manera "reiterada". Com que són menors, un cop la policia els deté tornen a marxar cap a casa quan els pares els venen a recollir.

Per això, Motas demana més mà dura a la justícia per evitar que aquest tipus de delinqüents reincidents puguin seguir fent la seva. L'alcalde, però, no ha volgut relacionar els fets de la crema intencionada de cotxes amb l'acció d'aquests petits delinqüents i s'ha limitat a avançar que en els propers dies s'espera que la investigació policial doni els seus fruits.

Implicació de la comunitat islàmica

L'alcalde insisteix que, a banda de l'acció policial, volen també treballar "amb diàleg" de la mà de la comunitat islàmica de Sant Feliu de Guíxols per poder acabar amb l'acció d'aquests petits delinqüents. Motas recorda que són una comunitat que sempre s'ha mostrat oberta a col·laborar i confia que la seva mediació sigui decisiva per posar fi a aquesta situació.

Per això, aquesta tarda està prevista una reunió entre membres de l'ajuntament (hi serà el mateix alcalde), membres de la Policia Local i dels Mossos i també representants d'aquesta comunitat.

D'altra banda, l'alcalde també ha destacat que s'ha reforçat la seguretat en els indrets on s'han produït els episodis de crema de vehicles. "Aquesta nit ha estat tranquil·la i esperem que així segueixi", ha manifestat Motas, que llença el següent missatge: "Volem deixar clar que viure a Sant Feliu de Guíxols suposa complir amb les normes de convivència, qui no hi estigui avesat no té lloc a la nostra societat".

Càmeres de videovigilància a l'estiu

D'altra banda, l'alcalde ha recordat que el pressupost del 2017 ja preveu invertir 80.000 euros per a la instal·lació de càmeres de videovigilància que no només enregistraran les matrícules dels vehicles que entrin i surtin del municipi sinó que també gravaran la via pública. L'objectiu és que les cinc primeres càmeres ja estiguin funcionant abans de l'estiu i que, a finals del 2017, ja se n'hagin instal·lat, una quinzena.