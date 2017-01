Els Mossos d'Esquadra del Baix Empordà fan una recollida solidària de joguines

Els Mossos d'Esquadra han protagonitzat per tercer any consecutiu una recollida de joguines solidària. La iniciativa, que neix de l'ABP de la Bisbal de l'Empordà i de l'Àrea de Portaveu de Girona, pretén que els agents que tinguin joguines a casa que ja no fan servir les portin fins a la comissaria. També s'ha fet una crida a particulars que es vulguin sumar a la recollida. En les darreres setmanes, els agents han aconseguit reunir nombrós material que s'ha cedit a Creu Roja Joventut de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que les repartirà entre les famílies més necessitades per tal que la nit de Reis cap nen quedi sense joguina.