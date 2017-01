Els Reis Mags de Platja d'Aro repartiran 600 quilos de caramels

Un any més, Melcior, Gaspar i Baltasar i el seu seguici faran la seva desfilada aquest dijous pels carres més cèntrics de Platja d'Aro i Castell d'Aro, amb les tradicionals visites a les esglésies i les cloendes als respectius pavellons poliesportius.

La comitiva està encapçalada per la banda musical local El Caliu i per una cercavila amb els personatges de populars dibuixos animats per engrescar els més petits.

El seguici reial el formen 130 persones, que reparteixen 600 quilos de caramels sense gluten, i compta amb la col·laboració de diverses associacions del municipi. Com a novetat, la carta es podrà lliurar a la gran bústia que els Reis han encomanat a l'Ajuntament i que està exposada a l'avinguda de s'Agaró (confluència amb el carrer Pineda del Mar).