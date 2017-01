Detenen el presumpte piròman que va cremar nou vehicles a Sant Feliu

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu van detenir dilluns a la tarda el presumpte piròman que en només tres nits va arribar a incendiar nou vehicles a la ciutat. Es tracta d'un veí de la localitat de 23 anys i nacionalitat marroquina. L'home està acusat de ser el presumpte autor de diversos delictes de danys.

El motiu de la crema continuada de cotxes, segons van poder esbrinar els agents seria un atac de gelosia amorosa. El jove cremava vehicles que eren propers al cercle d'una noia també de nacionalitat marroquina. Segons els Mossos, incendiava els cotxes per desavinences personals amb els propietaris dels vehicles, ja que la crema era selectiva. Tal i com ja es va donar a conèixer dilluns, tots ells són originaris del mateix país, i concretament, d'una àrea específica del Marroc. Inicialment es va apuntar a una suposada revenja per drogues però a mesura que la policia va tenir avançada la investigació, tot va apuntar cap a aquest jove de la població i la gelosia amorosa com a mòbil.

Cal recordar que entre la matinada del 28 de desembre i la matinada de l'1 de gener, el presumpte autor va cremar nou vehicles que estaven estacionats en diferents carrers de Sant Feliu de Guíxols, sis dels quals van quedar completament calcinats. Com a conseqüència d'aquests incendis, també van quedar afectats dos immobles i es va haver de desallotjar els veïns.

Arran d'aquests fets, els Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i la Policia Local de la població van iniciar una investigació conjunta amb l'objectiu d'esbrinar qui podria ser l'autor dels incendis. Després de revisar gravacions de diferents càmeres, muntar dispositius de vigilància nocturna i fer altres indagacions, dilluns a la tarda els mossos van detenir el sospitós.

El detingut compta amb antecedents policials, cap d'ells relacionat amb incendis. Alguns són per receptació i per atemptat contra els agents de l'autoritat.

El veí ganxó passarà pròximament a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.

Crida a la calma

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Carles Motas, va agrair l'efectivitat dels dos cossos policials i va assegurar que el cas està tancat. A més, va lamentar els nombrosos danys causats per aquest vàndal que va actuar per desavinences personals però va subratllar que és un fet «aïllat». «Sant Feliu és una ciutat tranquil·la i ho hem demostrat però tots els veïns, siguin de l'origen que siguin, han de complir les normes de convivència per continuar essent-ho», va declarar l'alcalde, que va demanar «no criminalitzar ningú ni cap comunitat» perquè es tracta d'un fet «puntual i localitzat».

Des de l'Ajuntament, el dilluns es va celebrar una reunió conjunta amb representants de la comunitat islàmica i cossos policials. L'objectiu de la trobada era afrontar el cas dels cotxes cremats però també demanar-los col·laboració per altres casos de petits delinqüents, sovint menors, que actuen de manera reiterada i creen problemes a la resta de veïns. Un dels membres de la comunitat (que no va voler facilitar el nom) es va mostrar disposat a col·laborar i va defensar que hi ha molta gent treballadora que es veu afectada per aquests fets.

D'altra banda, l'alcalde ganxó va demanar «celeritat» a les companyies d'assegurances que són les que han de retirar els vehicles cremats i reparar les façanes afectades.