Llibertat provisional per al jove acusat de cremar nou cotxes a Sant Feliu de Guíxols

El jutjat d'instrucció número 1 de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha deixat en llibertat provisional el jove acusat de cremar fins a nou cotxes per un atac de gelosia. Els fets es van produir entre les nits del 28 i el 31 de desembre i el foc va afectar també dos habitatges i va obligar a desallotjar alguns veïns. Els mossos el van detenir dilluns al vespre i ha passat a disposició judicial aquest dimecres. L'acusat ha negat els fets i només ha respost a les preguntes de la seva advocada, Judith Pont, que defensa que no hi ha proves que l'incriminin. La causa està oberta per un delicte de danys continuats. El detingut ha sortit en llibertat provisional a l'espera que el jutjat el torni a citar més endavant.

Després de declarar davant del jutge, el jove ha sortit en llibertat provisional. Es tracta d'un veí de la mateixa població, de 23 anys, nacionalitat marroquina i amb antecedents. Els mossos el van detenir el dilluns i el consideren l'autor de la crema de nou vehicles entre les nits del 28 i el 31 de desembre.

La principal hipòtesi de la policia és que va actuar per desavinences personals amb la resta de propietaris de vehicles, que també són tots de nacionalitat marroquina. L'acusat hauria actuat mogut per un atac de gelosia, segons sostenen els mossos.

El foc va calcinar completament sis vehicles i també va afectar-ne tres més. A més, dos habitatges van patir danys a causa dels incendis i hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa.

