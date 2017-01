Troben samarretes falses de la policia de Platja d´Aro dins un Porsche

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a Vic un home que dins el cotxe portava ple de samarretes de policia, entre elles de la Policia Local de Platja d'Aro. El detingut va tenir un problema amb el seu cotxe, un Porsche, durant la nit de Cap d'Any a Osona, motiu pel qual va demanar un servei de grua.

Però quan el vehicle ja era al dipòsit, un testimoni va veure que a dins hi portava ple de samarretes de policia, entre elles de la Policia Local de Platja d'Aro, motiu pel qual va alertar els Mossos. Els agents sospiten que es volia fer passar per fals policia. Per tot això, el van detenir per ser el presumpte autor d'un delicte d'usurpació de funcions públiques.

Es dóna el cas que la camiseta, segons va poder comprovar la Policia de Platja d'Aro, seria una còpia de la que porten habitualment. A dins del cotxe també portava armilles, botes i d'altres peces típiques de l'uniforme policial, a més de diners.

El detingut és un jove de Vic de 23 anys i nacionalitat marroquina, el qual no té antecedents pels Mossos, però sí per part d'altres cossos policials. Es tractaria, van assegurar, d'un cas de delinqüència comuna.