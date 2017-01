Amplien el servei de transport adaptat de la gent gran de Begur

El govern de l'Ajuntament de Begur va acordar per junta ampliar el servei de transport adaptat al Centre de Dia i Residència Geriàtrica de Palafrugell que presta Creu Roja. Segons va informar el consistori, l'ampliació, que s'iniciarà a partir del proper 9 de gener, es concreta a poder fer la recollida de les persones que utilitzen el servei també a les set de la tarda. Per fer-ho possible, el govern begurenc va aprovar el cost de l'ampliació, que es concreta en un import anual de 3.663,96 euros (305,33 euros mensuals), exempt d'IVA en tractar-se d'un servei d'assistència a la tercera edat. «Era un servei necessari i amb aquesta ampliació s'ha acabat de confirmar», va recordar la regidora de Serveis Socials, Encarnación García.

L'ampliació del servei de transport adaptat al Centre de Dia i Residència Geriàtrica de Palafrugell per recollir també a les 7 de la tarda ha estat sol·licitada per l'àrea de Serveis Socials de Begur. Una ampliació prevista en l'article vuitè del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament de Begur i el Comitè Local de la Creu Roja a Palafrugell, en data de 6 de novembre de 2015. L'acord begurenc es va comunicar a Creu Roja, com també a les àrees de Serveis Socials i Intervenció per al seu coneixement i als efectes oportuns.