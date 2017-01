Comencen les obres de reforma de l´antic Hotel Avenida dels Anlló a Sant Feliu

Les obres per convertir l'antic Hotel Avenida de Sant Feliu de Guíxols en un establiment hoteler de quatre estrelles ja han començat i està previst que pugui obrir les portes al públic el pròxim estiu, segons va avançar Ràdio Sant Feliu i va confirmar ahir el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF). Ubicat al carrer Maragall número 14, formant cantonada amb el carrer Girona, aquest és un dels nou hotels de l'herència dels germans Francisco i Joan Anlló, que el 2015 va ser venut per la Generalitat de Catalunya –a través de subhasta– al grup immobiliari Barcelona Renta Corporación Real Estate, SA al preu de 312.664 euros. Posteriorment, aquest grup es va revendre la finca a l'empresa El Racó d'en Garbí SL, de Cassà de la Selva.

Segons el projecte, està previst que el nou complex tingui una qualificació de quatre estrelles i compti amb un total de 24 habitacions. «És un hotel que a nivell estructural està molt bé i de la façana, els propietaris no tocaran res», va detallar Saballs, qui va especificar que el que faran els nous amos de la finca és «una reforma interna per fer les habitacions més grans i que tinguin bany intern». «Serà molt més ràpid que haver de tirar-ho tot a terra i començar de zero», va afegir l'edil ganxó. Aquesta finca té una planta baixa, tres plantes de pis, un àtic i un soterrani.

En aquest sentit, Saballs va remarcar que els propietaris han començat les obres ara, un cop aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana, un tràmit necessari per regular la situació urbanística d'aquesta finca, i que la previsió és que pugui obrir les seves portes al públic el «pròxim estiu». En relació al futur nom de l'establiment, el regidor d'Urbanisme va concretar que «si els amos no canvien d'opinió» es mantindrà el mateix: Hotel Avenida. Aquest nou complex s'especialitzarà en reserves de llarga estada sobretot destinades a famílies i persones jubilades.

L'Hotel Avenida es va subhastar el 28 de maig de 2014 juntament amb la resta dels establiments hotelers de l'herència dels Anllò, a excepció del Panorama Park. Eren vuit lots dels quals se'n van vendre dos: el lot 6, integrat pel Rex I i Les Noies; i el lot 8, que corresponia a l'hostal Montserrat (actual Hostal del Chic). La resta de lots van quedar deserts tant en la primera com en la segona subhasta (en què es rebaixa un 20% el preu de sortida de la primera), de manera que van passar a ser immobles objecte de venda directa, és a dir, els interessats han de presentar una oferta que no pot ser inferior al preu de sortida de la segona subhasta. A finals del mes de desembre de 2014, la Generalitat va vendre l'hotel Regina, que va ser adquirit per la societat Hotel Regina Costa Brava SL, de capital rus, per 371.435 euros (el preu mínim era de 368.435 euros).

L'Hotel Avenida formava part del lot 1, que va quedar desert en les subhastes. El preu de sortida va ser de 312.664,00 euros, el mateix preu pel qual finalment el va comprar el grup immobiliari.

Actualment queden pendents de venda el Rex II, el Mediterrani, el Regente i el Panorama Park, mentre que on hi havia el Rex I i Les Noies si està construint l'Hotel Elke i a l'antic Regina, s'hi farà un hotel de tres estrelles.