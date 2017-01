La confraria de Palamós factura un 4% més tot i pescar 12.000 quilos menys de gamba

La confraria de Palamós (Baix Empordà) ha tancat la campanya del 2016 amb bons resultats. En total, han ingressat 8,7 MEUR per la subhasta de peix i marisc, un 4,4% més que l'any anterior. En xifres absolutes, la pesca ha estat lleugerament similar, amb només 36 tones més que el 2015, però amb una davallada important del volum de gamba en les seves tres mides recollides per la marca Gamba de Palamós, el producte estrella que representa un 40% de la facturació. Així, s'ha passat dels 54.000 quilos pescats el 2015 als 41.922 quilos el 2016, és a dir, un 22% menys (12.000 quilos). El patró major de la confraria ho atribueix sobretot al fet que el mercat ha estat "més favorable" i recorda que la gamba és un producte que "es ven bé tot l'any". Des d'aquest dijous, les disset embarcacions que pesquen gamba comencen la veda que s'estableix al Pla de Gestió. Estaran amarrades fins el 8 de març.

Els pescadors de Palamós tenen clar que la veda és una mesura necessària per afavorir la regeneració de les espècies i garantir el seu futur. L'any 2013 es va aprovar un Pla de Gestió de la Gamba i des de llavors que s'han fet cada any. La veda d'aquest 2017 va començar dijous i s'allargarà fins el 8 de març. Afecta les disset barques que faran campanya aquest any, una més que l'any anterior. "Esperem que aquest sigui també un bon any i que les mesures que anirem implantant propiciïn uns millors resultats i que puguem seguir essent pescadors durant molts anys més", ha subratllat el patró major de la confraria de Palamós, Antoni Albalat.



Menys gambes pescades però més ingressos

La feina feta durant el 2016 ha estat positiva, segons el patró major, i així ho avalen les xifres. L'any passat es va pescar un volum similar de peix i marisc, 1.519 tones –39 més que l'any anterior, quan havien estat 1.483 tones- però els ingressos del 2016 han estat superiors. Dels 8,32 MEUR facturats el 2015 en la subhasta s'ha passat als 8,690 MEUR l'any passat. Això vol dir, un 4,4% més d'ingressos malgrat que el volum de peix va ser només un 2,4% superior.

I això tenint en compte que es van pescar 12.078 quilos menys de Gamba de Palamós, el producte estrella de la zona. El patró major de la confraria ho atribueix sobretot al fet que el mercat ha estat "més favorable". La marca Gamba Palamós té reconegudes tres mides i, durant l'any passat, es van extreure 41.922 quilos en total, mentre que el 2015 la xifra havia estat de 54.000 quilos. La que ha comportat més ingressos en la subhasta ha estat la gamba mitjana, amb 970.000 euros (27.030 quilos pescats en total); seguida de l'extra, amb 590.000 euros (7.012 quilos) i finalment la gran, amb 475.000 euros (7.880 quilos). Una classificació que conserva les mateixes posicions que el 2015, en què la gamba mitjana va ser la que va comportar més ingressos. Cal recordar que aquestes xifres no inclouen la gambeta, amb una mida més petita i també amb un preu més assequible.

Durant el 2016, la gamba va representar el 40% dels ingressos de la confraria. "És un producte selecte, que es ven bé tot l'any i que en èpoques assenyalades com el Nadal, veu com puja una mica més de preu", detalla Albalat.

En xifres absolutes - i tenint en compte les quatre mides (també la gambeta)- l'any 2015 es van vendre per un import total de 3,352 MEUR, mentre que el 2016 van ser 3,433 MEUR, uns 81.000 euros més. I això tenint en compte que es van pescar 18.847 quilos menys de gambes en les quatre mides.



Les noves portes, aquest març

La confraria preveu que una part de les barques de la flota de pesca de gamba reprenguin l'activitat el 8 de març amb les portes de les embarcacions canviades per reduir l'efecte "llaurat" al fons marí, que degrada els caladors. Es tracta d'unes estructures que mantenen la xarxa oberta quan està en marxa, que seran substituïdes per unes de més lleugeres i aerodinàmiques basant-se en la prova pilot que es va fer el 2015. El calendari fixat per implementar aquesta mesura era un any i es va anunciar el juny passat, és a dir, que s'està treballant dins el termini.

La veda que han començat ara serà la primera que fan després d'haver cobrat un ajut durant el 2016. El desembre passat, la Generalitat va abonar prop d'un milió d'euros en total a nivell de Catalunya per compensar la paralització parcial de l'activitat. Els diners arriben després de tres anys de reivindicacions del sector. El Govern va atribuir la tardança a la gestió del govern estatal, perquè no podien convocar els ajuts fins que no arribessin els diners. Les vedes són competència del govern espanyol però el 60% de l'ajut s'assumeix des de Brussel·les. Fins al 2015, l'Estat no havia pagat cap compensació al sector per aquest concepte. La resta d'embarcacions d'arrossegament de la confraria de Palamós iniciaran la veda el febrer i s'allargarà un mes.