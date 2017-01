Verges reforma la Casa de la Vila per eliminar les barreres arquitectòniques

nLa Casa de la Vila de Verges ja és accessible per a les persones amb mobilitat reduïda, després de les reformes efectuades durant els darrers dos mesos per eleminar les barreres arquitectòniques existents, entre altres millores. Així ho va confirmar l'alcalde, Ignasi Sabater (CUP), qui va explicar que l'actuació ha comptat amb un pressupost de 96.241, 68 euros, dels quals 70.000 euros han estat subvencionats per la Diputació de Girona. L'edifici compta amb una planta baixa on es troben les dependències municipals i el Dispensari Mèdic i una primera planta on hi ha el jutjat de pau.

Segons va explicar el batlle, els dos accessos en aquest edifici, construït a principis del segle XX sobre l'antic castell medieval i reformat l'any 1990, no estaven adaptats, ja que l'ús que se li dona actualment no és el mateix pel qual va ser dissenyat. Així, segons Sabater, l'accés principal de l'edifici des de la façana nord i sud «no era practicable» perquè hi havia uns desnivells considerables; mentre que l'accés a la primera planta només es podia fer a través d'una escala. Per tal d'eliminar, doncs, aquestes barreres arquitectòniques, s'ha instal·lat una rampa a l'entrada principal -la que dona a la Placeta- que permet l'accés a la Sala Polivalent, al dispensari mèdic i al vestíbul, on també s'ha col·locat un ascensor que permet accedir al pis superior.

D'altra banda, a la primera planta, s'ha ampliat la superfície destinada a despatxos i llocs de treball i s'han creat dos despatxos destinats a serveis socials a l'espai que ocupava l'arxiu municipal, que ha estat redistribuït a una zona més gran. A més, s'ha reformat el lavabo per fer-lo accessible a persones de mobilitat reduïda i a l'antic vestíbul de la primera planta s'hi ha ubicat el nou ascensor, una sala de reunions amb un petit office i el despatx d'alcaldia. A la resta d'espais (Serveis Tècnics, Jutjat de Pau, oficines, secretaria i sala de plens) no s'hi han realitzat actuacions.