El Consell Comarcal aprova el tercer pla de polítiques d´igualtat

n El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat el tercer pla comarcal d'implantació de polítiques d'igualtat, que estarà en vigor des d'aquest any fins al 2021. El vicepresident primer del Consell, Òscar Aparicio, ha exposat que «el pla s'ha fet partint d'uns objectius bàsics i tenint en compte que ha de ser aplicat per municipis i ajuntaments de característiques molt diferents entre ells, i per tant amb criteris i objectius molt generals que permetin una aplicació unitària a la comarca, alhora que permeti que els ajuntaments s'hi puguin adherir, i llavors treballar-hi més individualment».

Amb aquest objectiu s'ha regulat de forma expressa que aquells municipis i ajuntaments que s'hi adhereixin ho hauran de fer a través d'un conveni amb el Consell, qui validarà les accions que s'hi desenvolupin amb l'objectiu que s'adeqüin als criteris marcats per la normativa catalana i pel mateix Pla.

Aparicio també ha explicat que «el pla s'estructura en cinc línies estratègiques bàsiques que, desglossades, fan prop de 62 objectius transversals entre serveis del Consell, de les diferents administracions municipals de la comarca i de la ciutadania i de diferents àmbits i sectors».