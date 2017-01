Els escolars de Forallac es cartegen amb els residents d´un geriàtric

n Que els alumnes creixin essent persones implicades amb la societat més necessitada. Amb aquest objectiu, dos professors de 5è i 6è de primària de l'Escola de Forallac van proposar, al setembre, que els seus alumnes es cartegessin amb les persones grans de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Cada alumne escriuria una carta a nivell individual a una persona gran del centre i després aquestes els farien el retorn de la missiva. I així es va fer, segons informa l'Ajuntament de la Bisbal, que explica que les cartes dels alumnes van arribar a la residència al novembre i el retorn es va fer al desembre. Per llegir i escriure la carta, les persones grans van rebre l'ajuda dels treballadors del centre referents dins el projecte ACP (atenció centrada en la persona). En aquesta primera carta els alumnes els explicaven com són i volien conèixer la història i saber què fan les persones a qui dirigeixen la carta. Un cop rebudes les cartes, es preveu que els alumnes vagin a la residència per tal que es puguin conèixer personalment.