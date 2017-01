El grup d´havaneres Port Bo és distingit amb el premi Peix Fregit pel 50è aniversari

n L'equip Crònica d'un Any i Edicions Baix Empordà, amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, han presentat el llibre Crònica d'un any 2016 i han lliurat els premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any. El llibre recull i il·lustra les informacions que han estat notícia a la població els darrers dotze mesos.

Pel que fa als guardons, el premi Peix Fregit a una trajectòria ha estat atorgat al grup Port Bo pel seu 50è aniversari com a grup d'havaneres i per ser iniciadors de la Cantada de Calella de Palafrugell. Els guardons Palafrugellenc de l'Any han estat lliurats a Laura Mesas Ruiz per la seva professió de model internacional; Anna Casadevall Puig, xef de la Xicra i pionera de la campanya gastronòmica de La Garoinada; Núria Vives Parés, per més de 30 anys de l'Eix, centre pioner en l'estudi del moviment corporal i creatiu; i Toni Ruiz Ruiz, pels seus premis estatals i internacionals als campionats de country.

També han estat reconeguts amb el guardó de Palafrugellenc de l'any Dani Martínez Felguera, per haver estat guardonat com a millor sommelier de Catalunya del 2016; Jesús Gich Rusiñol, per la seva difusió de la música alternativa a través de NOSA; Jordi Domingo Garcia, per haver creat el Sorbet de Cremat; Bruna Valls Murtra, pels seus treballs d'il·lustració, entre els que hi ha el cartell de la Festa Major de l'any 2016; Francesc Almagro Marín, per la ruta Cap Nord-Palafrugell en solitari en bicicleta; Joan Botey Serra, per promoure i defensar el patrimoni tangible i intangible de les Gavarres; Bertrand Hallé, en reconeixement a la seva tasca de Defensor del Ciutadà; i Txiqui Ramon Solés, per 44 anys de trajectòria en el món de l'havanera com a cantant.

La millor iniciativa de l'any ha estat considerada la plataforma Salvem el Golfet, per la seva lluita en defensa del territori i el paisatge de Palafrugell, concretament, al Golfet.