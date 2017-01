L´anul·lació del contracte de Sorea a la Bisbal torna a la Comissió Jurídica

n El ple municipal de la Bisbal d'Empordà del mes de desembre va aprovar per unanimitat enviar de nou a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat l'expedient d'anul·lació de la pròrroga i del conveni dels anys 2009 i 2010 amb Sorea, després que a l'octubre el mateix ple decretés el seu arxiu per caducitat, és a dir, per haver superat el termini per resoldre'l. Aquesta era la segona ocasió en què l'Ajuntament decretava l'arxiu d'aquest expedient de revisió d'ofici per nul·litat de ple dret del contracte amb la companyia que gestiona el subministrament d'aigua al municipi. D'aquesta manera, la tramitació de l'anul·lació va camí de complir els dos anys sense haver-se resolt definitivament.

El ple del passat mes d'octubre havia de ser el que declarés la nul·litat tant de la pròrroga del contracte com del conveni de l'Ajuntament de la Bisbal amb Sorea perquè així ho havia dictaminat la Comissió Jurídica Assessora. No obstant això, el ple va prendre l'acord d'arxivar l'expedient i iniciar-ne un de nou, el tercer. Aleshores, l'alcalde, Lluís Sais (ERC), va defensar l'arxiu de l'expedient per prudència, davant l'amenaça que Sorea presentés un contenciós administratiu contra l'anul·lació perquè s'havia superat el termini que estableix la normativa per a la resolució d'aquests casos. Sais va exposar que van seguir les recomenacions dels serveis jurídics de l'Ajuntament i els externs que assessoren la corporació en aquest assumpte. En aquell moment, el portaveu d'Independents per la Bisbal-PSC, Òscar Aparicio, va criticar el govern ja que entenia, i entén, que «fa el joc a Sorea», doncs mentre no s'anul·la el contracte la companyia manté l'explotació dels serveis alhora que busca allargar al màxim el procés d'anul·lació.

Ara, ha explicat Sais, després de reiniciar l'expedient i que la companyia presentés les al·legacions –en el mateix sentit que les que havia presentat en els anteriors expedients, a més de noves referents al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora–, s'ha enviat de nou a la Comissió Jurídica Assessora. Com que es tracta d'un tema sobre el qual ja s'ha pronunciat, el batlle confia que la resolució serà ràpida.

La primera resolució de l'òrgan de la Generalitat determinava que el conveni i la pròrroga del contracte per 20 anys són nuls perquè «es va prescindir absolutament del procediment legalment establert» per dur-los a terme. Així, el dictamen concretava que «els aspectes modificats (respecte del contracte inicial de 1980) superaven amb escreix el marge de modificació possibilitat pel Decret de 9 de gener de 1953 (Reglament de Contractació de les Corporacions Locals) i feien mereixedora una nova licitació».