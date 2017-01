L'home que va cremar la parella a Calonge accepta 2 anys i mig de presó per colpejar el fiscal del cas

El condemnat per cremar viva la parella a Calonge el 2006 ha acceptat una pena de 2 anys, 6 mesos i 1 dia de presó i pagar una multa de 920 euros per colpejar el fiscal del cas. Fiscalia i defensa han arribat a un acord que ha rebaixat la petició inicial de 4 anys de presó i 6.200 euros de multa per atemptat a l'autoritat en concurs amb un delicte contra l'administració de Justícia i una falta de maltractament d'obra. Miguel Sánchez Gámez ha reconegut que el 21 de març del 2014 va actuar "mogut per la venjança" quan va assestar dos cops de puny al fiscal Víctor Pillado mentre li deia "fill de la gran puta, m'has arruïnat la vida". L'agressió va tenir lloc després d'escoltar el veredicte del jurat popular, que el declarava culpable d'assassinat, avortament, incendi i danys. La nova condemna se suma a la pena de 19 anys de presó que li va imposar l'Audiència de Girona per l'assassinat.

Miguel Sánchez Gámez s'enfrontava ara a una pena de 4 anys de presó i una multa de 6.200 euros per colpejar el fiscal del cas el 21 de març del 2014. Fiscalia i defensa, exercida pel lletrat David Torres, han arribat a un acord tenint en compte que el processat reconeix els fets i que durant la instrucció s'ha mostrat penedit. Les càmeres de la sala del jurat de l'Audiència de Girona van enregistrar l'agressió.

Aquest dimecres el Jutjat penal número 5 de presó l'ha condemnat de viva veu a una 2 anys, 6 mesos i 1 dia de presó i a pagar 920 euros en multes com a autor d'un delicte d'atemptat a l'autoritat en concurs ideal amb un delicte contra l'administració de Justícia i una falta de maltractament d'obra. A la vista, Sánchez Gámez ha acceptat la condemna. La nova pena se suma als 19 anys de presó que ja li va imposar l'Audiència de Girona per cremar viva la seva parella embarassada de tres mesos l'octubre del 2006.

El processat reconeix que va assestar dos cops de puny al fiscal Víctor Pillado "mogut per la venjança". L'agressió va ser després d'escoltar el veredicte del jurat, que el declarava culpable d'assassinat, avortament, incendi i danys. Sánchez Gámez sabia que el fiscal havia tingut un paper "determinant" a l'hora d'anul·lar un primer judici.

El 2009, l'Audència de Girona ja va jutjar Sánchez Gámez per l'assassinat però aleshores el van absoldre. El fiscal va recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va anul·lar la sentència, el veredicte i el judici. El Tribunal Suprem (TS) va confirmar la decisió del TSJC i, per això, el març del 2014 es va tornar a repetir el judici a l'Audiència de Girona. Com que el primer cop Sánchez Gámez va quedar absolt, al segon judici no anava emmanillat ni custodiat pels Mossos d'Esquadra.

Després de la deliberació, el 21 de març del 2014 el jurat popular va llegir el veredicte en el qual van declarar, per unanimitat, Miguel Sánchez Gámez culpable d'assassinat, avortament, incendi i danys. Un cop pronunciat el veredicte, i mentre els membres del tribunal del jurat desallotjaven la sala de vistes, el processat el va dirigir "inesperadament i ràpida cap al fiscal".

El fiscal estava assegut a l'estrat quan Sánchez Gámez se li va llançar a sobre mentre l'insultava dient-li "fill de la gran puta, m'has arruïnat la vida". Li va assestar dos cops de puny dirigits al cap, el fiscal va poder esquivar el primer però no el segon, que li va impactar a l'orella esquerra.

Sánchez Gámez va intentar colpejar-lo i agredir-lo de nou però no va poder perquè un agent dels Mossos d'Esquadra que hi havia a la sala i un familiar de l'acusat van aconseguir reduir-lo. No consta que el fiscal patís cap lesió perquè no va voler que el visités el metge forense i ha renunciat a la indemnització. Aquest dimecres al Jutjat penal 5 també ha renunciat a recórrer la sentència.