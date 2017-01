L´Ajuntament de Begur homenatja el pedagog i polític Josep Pallach a Esclanyà

L'Ajuntament de Begur, la Fundació Josep Pallach i diversos amics van homenatjar ahir al pedagog i polític Josep Pallach, coincidint amb el quarantè aniversari de la seva mort, davant la seva sepultura, al cementiri d'Esclanyà. L'alcalde, Joan Loureiro, i Pere Baltà, en nom de la Fundació i els amics, van col·locar uns rams de flors davant la tomba. Seguidament, la comitiva va anar a veure la vídua, Teresa Juvé, que viu a prop, ja que ella mai no ha volgut anar al cementiri. «Jo porto Pallach al meu cor, diu sempre la vídua», va recordar el president de la fundació, Josep Maria Soler.

Després de la col·locació de les flors, l'alcalde va recordar, encara que més com a docent, la figura pedagògica de Pallach, que va conèixer de petit com a oient a Granollers. «El seu ensenyament ens ha impregnat a tots», va ressaltar Loureiro. Per la seva banda, Soler va llegir una glosa de l'amic i metge de Pallach, Frederic Suñer, en què el qualificava de «familiar i prudent».

A més, el president de la fundació va agrair el suport que rep l'entitat de l'Ajuntament de Begur, esperant que «pugui anar a més». Loureiro li va replicar que «sempre ens trobaràs». Actualment, l'Ajuntament ja col·labora amb la Fundació amb el premi Josep Pallach de Narrativa Curta, que enguany arriba a la tercera edició, i amb el projecte Lecxit, que té com a objectiu potenciar la lectura entre els escolars. El programa s'aplica des del 2015 als dos centres educatius del municipi, el Doctor Arruga i l'Olivar Vell. A part de Baltà, a l'homenatge a Pallach (Figueres, 1920) hi havia Miquel Reniu, Jaume Rafanell, Rafael Hinojosa, Carles Canet i els regidors Maite Martín i Martí Aldrich.