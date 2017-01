Palafrugell presenta la «Guia per explicar contes coeducatius»

n La Biblioteca Municipal de Palafrugell ha acollit la presentació de la Guia per explicar contes coeducatius, elaborada per l'Espai Dona, servei de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell. Es tracta d'un recurs que es va treballar durant la passada Diada de Sant Jordi i que, donat l'èxit i l'interès que va suscitar, s'ha decidit editar. L'objectiu de la creació d'aquesta guia és la de treballar la igualtat de gènere amb els infants a través dels contes.

La igualtat entre homes i dones està encara en procés de construcció. Cada vegada hi ha més materials que qüestionen els models tradicionals de masculinitat i feminitat, i ofereixen recursos per treballar la coeducació, tant en l'àmbit educatiu com en l'entorn familiar. Aquesta guia vol aproximar alguns dels contes i històries que es poden trobar al municipi, i que amb una mirada igualitària revisen estereotips de gènere, i, a més, ens apropen a diferents realitats familiars, interculturals, sexuals...

La Guia, a partir d'ara, es podrà trobar a les escoles del municipi i també a la Biblioteca i compta amb el disseny de la il·lustradora palafrugellenca Anna Grimal, han informat fonts municipals.