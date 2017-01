Pals valora positivament les actuacions de Protecció Civil

n L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Pals es troba activa com a associació des del passat mes de novembre del 2016, convertint-se, així, en la 121a de tot Catalunya. Des de la seva posada en marxa, l'entitat ha participat activament en diferents serveis, col·laborant i donant suport a la Policia Local. En aquest sentit, l'Ajuntament posa en valor la tasca ingent que ambdós cossos duen a terme per garantir la seguretat de tots els veïns del municipi així com pel bon desenvolupament de les activitats i esdeveniments que s'hi duen a terme de manera que l'Ajuntament fa un balanç positiu de la creació del cos de voluntaris de Protecció Civil.

Des de la seva posada en marxa a finals del mes de novembre, l'AVPC de Pals ha prestat els seus serveis durant la 26a Marxa dels Arrossars (4 de desembre), el Pessebre Vivent (18 i 26 de desembre i 1 de gener) i la Cavalcada de Reis (5 de gener). Tots les actuacions es van dur a terme amb l'estreta col·laboració de la Policia Local i, en el cas de la Marxa dels Arrossars, amb el suport puntual de l'AVPC de Begur, a qui el consistori agraeix la seva implicació.