Les càmeres de seguretat d'una llibreria de la Bisbal d'Empordà delaten dos lladres

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres per múltiples furts. Va ser la gravació d'una càmera de seguretat d'una llibreria de la Bisbal d'Empordà la que va posar la policia sobre la pista dels sospitosos. Els delinqüents –un home i una dona de 31 i 37 anys- van robar una bossa de mà a l'establiment, i el delicte va quedar enregistrat.

A partir d'aquí, els mossos van iniciar un dispositiu de recerca però tenien la sospita que estarien relacionats amb d'altres furts. Finalment, el passat 12 de gener una patrulla va localitzar la parella. Un cop a la comissaria, els van trobar tres telèfons mòbils (dos dels quals constaven com a robats), un ordinador portàtil que havien robat dins del TAV i joies. Els detinguts, amb antecedents, han quedat en llibertat provisional després de declarar davant del jutge.

Les detencions es van produir el dia 12 a la Bisbal d'Empordà. Es tracta d'un home i una dona de 31 i 37 anys respectivament, de nacionalitat holandesa i algeriana i sense domicili conegut.

La policia es va posar sobre la pista dels sospitosos arran d'un furt a una llibreria de la població. El passat 16 de desembre, uns desconeguts van robar una bossa de mà de l'establiment i els fets van quedar enregistrats a les càmeres de seguretat. Un cop revisades les imatges, els mossos van saber que els sospitosos estarien relacionats amb més fets similars a la població.

Per això, van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar els autors dels fets. Finalment, la tarda del 12 de gener, una patrulla de la policia local va identificar la parella sospitosa i la van portar fins a la comissaria dels mossos. Allà, la policia els va trobar diversos objectes de procedència dubtosa: tres mòbils, un ordinador portàtil i joies.

Un cop fetes les comprovacions, van veure que dos dels mòbils constaven com a sostrets (un el dia 5 de gener a la Bisbal i un el dia 9 a Barcelona). A més, l'ordinador portàtil també constava com a sostret el dia 1 de gener al TAV, a Girona. Els mossos, davant les evidències, van detenir la parella per tres delictes contra el patrimoni. Els detinguts, amb antecedents, van passar a disposició del jutge l'endemà i van quedar en llibertat provisional.