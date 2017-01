Les dutxes del pavelló de la Bisbal estan tancades per precaució

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat les dutxes del pavelló d'esports i del camp de futbol municipal davant la possibilitat que hagin estat el lloc d'infecció per legionel·losi d'un jugador de bàsquet del CE Bisbal Bàsquet. El regidor de Comunicació, Josep Maria Castells, va informar que la mesura es va prendre ahir en tenir coneixement de la infecció i que s'ha pres per precaució a l'espera de les analítiques del circuit d'aigua de les dutxes, que determinaran si hi ha legionel·losi o no en el sistema. El president del club, Joan Bassa, va comunicar que el jove, de la categoria cadet, havia esat ingressat a l'hospital de Palamós i que, en principi, ahir ja havia de rebre l'alta mèdica i podia retornar al seu domicili. Si es confirma que hi ha legionel·losi al sistema d'aigua calenta del pavelló de la Bisbal no seria el primer cas: se n'hi va detectar el gener de 2012, sense que ningú en resultés contagiat.

El regidor va concretar que el tancament afecta tant les dutxes del pavelló d'esports com del camp de futbol perquè l'aigua circula per la mateixa instal·lació, alhora que va concretar que només hi havia detectat un cas de contagi i que els vestidors es poden seguir utilitzant, però no les dutxes.

El Bisbal Bàsquet també va emetre ahir un comunicat per informar els jugadors i familiars de la situació. Hi comunicaven que el diumenge van tenir coneixement que un dels jugadors havia contret una infecció pel bacteri de la legionel·la, de manera que van contactar amb l'Ajuntament pequè n'estigués al corrent. D'aquesta manera, «queda prohibit l'ús de les dutxes del pavelló d'esports fins que els serveis municipals i les autoritats sanitàries no ens garanteixin que la contaminació no procedeix de les seves instal·lacions d'aigua».



Analítiques

L'Ajuntament, aleshores, va informar-ne el Servei de Salut Pública i va seguir el protocol establert pel Departament de Salut de la Generalitat per fer les proves corresponents que han de determinar si la infecció del jove prové o no de les dutxes del pavelló.

El portaveu d'Independents per la Bisbal-PSC, Òscar Aparicio, va felicitar l'equip de govern per tancar les dutxes per precaució, però va retreure-li que no hagués fet el mateix a l'estiu arran de la contaminació de l'aigua quan no va avisar la població amb la primera analítica que va detectar excés d'herbicides (l'alcalde, Lluís Sais, va respondre aleshores que havien seguit el protocol del Departament de Salut, que recomana fer una segona analítica).

Aquest assumpte serà un dels que tractaran avui els responsables del club de bàsquet amb l'equip de govern en la reunió que ja tenien concertada. Un dels assumptes que hi tocaran, i que és independent de la possible legionel·losi, és el mal funcionament del sistema de l'aigua calenta ja que els darrers tres mesos ha fallat. Els últims anys el Bisbal Bàsquet ha reclamat millores al pavelló esportiu i insisteix en la necessitat que es faci un nou pavelló que pugui absorvir la demanda que hi ha d'instal·lacions i reuneixi les condicions per a la pràctica esportiva.