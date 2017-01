L´Ajuntament de Torroella va destinar uns 9.000 euros a solidaritat

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va destinar el 2016 prop de 9.000 euros a projectes de solidaritat i cooperació. En concret, s'han subvencionat quatre projectes: dos promoguts per la Creu Roja i dos pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En el cas de la Creu Roja, l'aportació més important va ser de 3.000 euros per a un projecte que té com a objectiu millorar la capacitat productiva i de generació d'ingressos en el sector agrícola de 300 famílies dels sectors de Karangazi i Rwimiyaga, a Ruanda.

L'Ajuntament també va fer una aportació de 1.450 euros a la Creu Roja per a l'acció humanitària que l'entitat porta a terme a Haití, illa greument afectada per l'huracà Matthew, que el 27 de setembre va tenir efectes devastadors a bona part del Carib. En aquest cas concret, la Creu Roja va enviar 1.000 estoigs d'higiene, per a una mitjana de cinc persones cadascun, per complementar les accions d'aigua i sanejament que la institució humanitària està realitzant l'illa per prevenir l'aparició d'epidèmies com el còlera.

Les aportacions municipals a projectes de solidaritat i cooperació es van completar amb dues subvencions a projectes gestionats pel Fons Català de Cooperació al desenvolupament. Un d'ells, subvencionat amb 1.450 euros, també està destinat a donar resposta als efectes devastadors de l'huracà Mattew al Carib.

L'altre projecte subvencionat correspon al programa d'acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima de conflictes armats en l'àrea de la Mediterrània. L'Ajuntament hi va destinar 3.000 euros.