El PSC de Palafrugell valorarà si la baixa de Gómez d´Unió afecta el pacte

El PSC i CiU de Palafrugell van signar a principi del mandat un pacte de govern que recull que el socialista Juli Fernández serà l'alcalde els primers tres anys i, pel darrer, ho serà el cap de llista de CiU, Albert Gómez, actualment primer tinent d'alcalde. El compliment de l'acord, però, està ara en dubte després de la reunió que Fernández va mantenir ahir amb el president Intercomarcal d'Unió, Xavier Dilmé. Fernández, que hi va participar en qualitat de primer secretari del PSC a les comarques gironines, va manifestar sobre la successió al càrrec de batlle de Palafrugell que «aquesta és una qüestió que el PSC tractarà en el moment que toqui amb el nostre grup municipal i l'executiva local». L'alcalde es referia al fet que el pacte de govern de Palafrugell el va signar Gómez com a representant d'Unió, formació que va abandonar uns mesos després, a la tardor del 2015.

Fernández i Dilmé van fer un comunicat conjunt sobre la reunió, on van analitzar i fer balanç dels pactes en àmbit local de les formacions polítiques que els dos representen. Dilmé va exposar a Fernández que, ja que Gómez havia abandonat Unió –«el cap de llista s'ha transfugat sense retornar ni l'acta de regidor ni la de diputat provincial»–, el partit renuncia a l'alcaldia, ja que «creiem que el pacte ja no té cap sentit i, és més, considerem que Juli Fernández està legitimat per mantenir-se a l'alcaldia fins a les properes eleccions».

Fernández va contestar que no era un assumpte que els socialistes palafrugellencs pensaven tractar ara, però que comparteix el posicionament d'Unió que els càrrecs electes haurien de retornar l'acta de regidor si pleguen del partit pel qual l'han aconseguit.

En declaracions a aquest diari, Fernández va manifestar que la seva voluntat és complir el pacte, però que s'ha de tenir en compte que Goméz formava part d'Unió quan va signar el pacte i ara ja no n'és. Una situació, entén el batlle, que podria ser considerada com un canvi de les condicions de l'acord de govern. I va insistir que és un assumpte que han de debatre el grup municipal i l'executiva local.

Gómez, però, considera que el PSC s'ha de pronunciar ja si el compliment del pacte està en suspens: «Exigeixo a Juli Fernández que digui si el pacte és vigent i si el pensa complir en la seva totalitat. La valoració l'han de fer ara, si no, el trencarem. No tenim cap problema que debatin, però que ho resolguin ara, acatarem el que decideixin i actuarem en conseqüència». El posicionament d'Unió no va sorprendre Gómez, però sí que veu «bastant rídicul que Unió renunciï a quelcom que no li pertoca».