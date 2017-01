ERC de Palafrugell acusa l´alcalde i Albert Gómez de moure´s pel poder

La crisi de confiança oberta aquest dimarts entre l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, i el primer tinent d'alcalde, Albert Gómez (CiU), arran del compliment del pacte de govern pel que fa a la cessió de l'alcaldia al cap de llista de CiU el darrer any de mandat ha estat aprofitat pel grup municipal d'ERC per carregar contra les dues formacions perquè entenen que l'acord «era només un pacte pel poder». El portaveu republicà, Josep Piferrer, va mostrar la seva sorpresa per la situació –«és inaudit que els qui tenen el deure de governar es dediquin a batre's en duel als diaris»– i va criticar-los que «no discuteixen un possible trencament del pacte per divergències en el projecte de poble, perquè no tenen projecte, sinó per conservar el poder: per cadires i per diners».

Aquest dimarts, el batlle va comunicar que el grup municipal i l'executiva local del PSC hauran de valorar si el fet que Gómez hagi deixat Unió –partit pel qual es va presentar com a candidat a les darreres eleccions municipals amb CiU– és una modificació de les condicions del pacte i, per tant, la cessió de l'alcaldia acordada en el pacte de govern podria ser repensada. Aquest dubte no va agradar a Gómez, que va exigir a Fernández que la valoració que hagin de fer els socialistes la facin ara, si no, «el trencarem –el pacte».

Per a Piferrer, «veiem estupefactes com aquells qui van acordar mantenir el poder sense pactar un projecte de poble segueixen barallant-se per les cadires, mentre s'aproven projectes lamentables i que posen en risc el futur de la vila com els del Golfet o mentre continua el desgavell amb el contracte d'escombraries».

I no es va mossegar la llengua en parlar de l'alcalde i el primer tinent d'alcalde: «Estem segurs que Juli Fernández no vol deixar anar l'alcaldia i, si analitzem la trajectòria d'Albert Gómez, arribem a la conclusió que no ha estat mai fidel ni al país (malgrat les promeses) ni als partits on ha estat. Sempre ha pres les decisions en funció del benefici individual i els càrrecs que li comportaven».