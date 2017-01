El pavelló de la Bisbal estaria lliure del bacteri de la legionel·la

Els primers resultats preliminars de les anàlisis fetes per Dipsalut al poliesportiu de la Bisbal d'Empordà indiquen que la instal·lació estaria lliure del bacteri legionel·la, va informar ahir l'Ajuntament de la ciutat. Així doncs, no seria el focus de transmissió de la malaltia de la legionel·losi a un jugador del Bisbal Bàsquest. No obstant això, per assegurar-ho, cal esperar els resultats definitius realitzats per l'Agència de Salut Pública, que es coneixeran en uns 14 dies, va comunicar l'Ajuntament. D'aquesta manera, les dutxes seguiran tancades, almenys, fins que es coneguin aquests resultats.

Aquestes analítiques preliminars s'han obtingut per un mètode d'anàlisi molecular que en 24 hores obté resposta. Aquest mètode és força innovador i encara no està recollit oficialment en la normativa sanitària vigent. El mètode reconegut com a oficial es basa en tècniques de cultiu, els resultats del qual s'obtenen al cap de 10 a 14 dies.

Aquest dilluns, el club de bàsquet va informar l'Ajuntament que un dels seus jugadors havia ingressat a l'hospital de Palamós amb pneumònia associada al bacteri legionel·la. El fet que no s'ha conegut cap altre cas de la malaltia fa pensar que no es tractaria d'un brot comunitari, van precisar les fonts municipals –es considera un brot comunitari de legionel·losi quan hi ha, almenys, dos afectats per la malaltia–.

Aleshores, Dipsalut i l'Agència de Salut Pública –en col·laboració amb l'Ajuntament de la Bisbal– va realitzar mostreigs al sistema d'aigua calenta per veure si el focus d'infecció podria trobar-se en les instal·lacions esportives. Concretament, s'analitza l'aigua de les dutxes del pavelló d'esports ja que l'afectat les utilitza de manera periòdica.

El mateix dilluns, tècnics de Dipsalut i de l'Agència de Salut Pública van agafar mostres de les dutxes dels vestidors així com d'altres punts del poliesportiu. L'Agència de Salut Pública manté tancades les dutxes dels vestidors del Pavelló d'esports i del camp de futbol, com a mesura de precaució, fins a saber els resultats de les analítiques.