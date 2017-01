Envien a presó un detingut per l´assassinat de l´empresari Jordi Comas

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha enviat a presó un detingut per l'assassinat de l'empresari Jordi Comas a qui la policia va arrestar a Alemanya. Es tracta d'Ahmet Kurti, un albanokosovar que formava part del grup que es dedicava a fer robatoris silenciosos, i que va facilitar l'entrada al xalet als autors materials del crim (de procedència marroquina). La policia va aconseguir identificar Kurti gràcies a unes burilles, on hi havia el seu ADN, i que es van localitzar en un cotxe robat on també hi havia joies procedents de casa de l'empresari gironí. Després que se l'hagi extradit des d'Alemanya, Kurti ha passat aquest divendres a disposició judicial. L'arrestat no ha obert boca i el jutjat, atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, l'ha enviat a presó. No només per la gravetat dels delictes, sinó també per l'evident risc de fugida.

Ahmet Kurti, d'origen serbi, formava part del grup d'albanokosovars que es van aliar amb els marroquins per dur a terme l'assalt a casa del president de la patronal Foeg. El líder de la seva banda, especialitzada en cometre robatoris silenciosos, era l'albanès Valentino Gjeloski.

Segons la policia, la nit del crim, el 18 de novembre del 2012, ells dos i un altre home van ser els qui van facilitar l'entrada dels marroquins al xalet de Platja d'Aro. Amb guants i passamuntanyes, els tres albanokosovars van obrir una de les finestres de la casa amb l'ajuda d'una barrina.

A partir d'aquí, el grup de marroquins va accedir a l'interior de l'immoble. Els lladres es van abraonar damunt l'empresari, el van colpejar i el van asfixiar (posant-li un coixí contra la cara i una bufanda a la boca). Els assaltants també van colpejar i emmordassar la dona de la víctima. Després, van endur-se tots els objectes de valor de la caixa forta i van fugir, deixant la dona lligada.

A finals de maig de l'any passat, i després d'una intensa investigació, els Mossos d'Esquadra van dur a terme una operació per detenir els autors de l'assalt mortal. A Kurti se'l va aconseguir detenir a Alemanya, gràcies a una ordre de detenció dictada pel jutjat de Sant Feliu de Guíxols que porta el cas.

Aquest divendres, després que se l'hagi extradit, el serbi ha passat a disposició judicial. L'home, però, no ha obert boca i ha guardat silenci en tot moment.



Delictes greus i fins a nou indicis

El fiscal del cas, Víctor Pillado, ha demanat al jutjat que decretés ingrés a presó per a Kurti. El relaciona amb els delictes d'assassinat, robatori a casa habitada i pertinença a grup criminal, i al seu escrit exposa fins a nou indicis que assenyalen que el serbi va prendre part tant en la planificació com en l'execució de l'assalt mortal.

Entre d'altres, l'acusació pública esmenta el seguiment que es va fer del seu telèfon. Però sobretot, el fiscal relaciona Kurti amb l'assalt a partir del cotxe robat que els albanokosovars van fer servir per arribar a Platja d'Aro. Un Audi que es va localitzar tres mesos després, abandonat a l'Hospitalet de Llobregat.

A l'interior del cotxe, a més de joies procedents del xalet de Jordi Comas, hi havia també burilles que contenien ADN tant de Gjeloshi com de Kurti. Al seu escrit, el fiscal també subratlla que "queda clar" que el serbi es dedicava a cometre actes delictius i que, perquè no el descobrissin, feia servir diferents estratagemes per protegir-se (per exemple, canviar constantment de telèfon o mantenir converses en clau).



A presó i risc de fugida

Atenent a la gravetat dels delictes, però també a l'evident risc de fugida, el fiscal Víctor Pillado ha demanat al jutjat que dictés presó per a Kurti. Al seu escrit, l'acusació pública subratllava que el serbi no té cap mena de vincle al territori i que té "una gran mobilitat". De fet, recorda que per a capturar-lo ha estat necessari dictar una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). Atenent a la petició del fiscal, el Jutjat d'Instrucció Número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha enviat Ahmet Kurti a presó comunicada i sense fiança.