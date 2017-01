El govern de Verges aposta per potenciar el voluntariat en els veïns

L'Ajuntament de Verges aposta per potenciar el voluntariat dels veïns del municipi, uns dels elements que recollirà el Pla de Participació amb què treballa l'equip de govern, però que ja ha posat en pràctica en dues activitats: una actuació a la llar d'infants Les Bombolles i una altra a la sala de lectura. L'alcalde, Ignasi Sabater (CUP), ha explicat que el seu govern vol promoure la participació voluntària dels veïns de Verges en activitats de l'Ajuntament, no perquè sigui un estalvi econòmic per a les arques municipals, sinó «perquè la gent se senti les actuacions com a seves». «És la nostra manera de pensar», ha conclòs Ignasi Sabater.

El batlle ha exposat que, actualment, una desena de veïns treballen de forma voluntària en catalogar els llibres de la sala de lectura, ubicada als antics pisos dels mestres (com la llar d'infants i una aula de música que utilitzen els alumnes de l'escola). Ignasi Sabater ha comentat que l'Ajuntament va fer una crida perquè qui volgués aportés llibres per dotar-la de volums. La crida va ser un èxit, ha afegit el batlle, de manera que ara hi ha aquests voluntaris que treballen per registrar els exemplars aportats.

Aquesta actuació ha de ser una de les darreres abans de posar en marxa la sala de lectura. «Estem acabant d'ultimar» l'obertura del servei, per a la qual cosa el govern local necessita quadrar els horaris amb el personal de l'Ajuntament. El batlle ha concretat que el local sí que dona servei, de moment, a l'escola i, a més, s'hi donen classes de reforç per a aquells alumnes que en requereixen.

L'altra actuació municipal en què han participat voluntaris és «el rentat de cara» que el mes d'agost, aprofitant les vacances, es va fer a la llar d'infants Les Bombolles. Sabater ha manifestat que feia anys que no s'hi actuava, de manera que s'hi van fer reformes i millores de l'espai, principalment en neteja, pintura i mobiliari nou. L'Ajuntament es va encarregar d'adquirir tot el material i productes necessaris per dur a terme la intervenció, i la mà d'obra van ser els voluntaris, entre ells dos paletes jubilats. A més, un grup de pares també va executar millores al pati.

Ignasi Sabater ha detallat que dins del treball per desenvoupar el Pla de Participació, els primers passos han estat crear diferents comissions participatives, com ara de mobilitat o salut, amb les quals el govern vol incentivar la participació dels veïns de Verges i que s'involucrin amb qüestions de voluntariat que promogui l'Ajuntament.