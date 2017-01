Torroella, la Bisbal i l´Escala s´uneixen perquè els arribi l´aigua del Pasteral

Els alcaldes de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí (ERC-Junts); l'Escala, Víctor Puga (PSC); i la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais (ERC), reclamaran conjuntament que es faci arribar la canonada d'aigua del Pasteral fins als tres municipis. Una petició que han de traslladar a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Consorci de la Costa Brava. Els tres batlles coincideixen que aquesta seria la solució definitiva a les tensions d'abastament que pateixen els tres municipis a l'estiu, quan la població, especialment de Torroella i l'Escala, es multiplica per tres; mentre que a la Bisbal va reaparèixer la problemàtica de la contaminació de l'aigua l'estiu passat per la presència excessiva de dos herbicides. A més, l'aportació d'aigua del Pasteral permetria reduir la pressió actual de l'aqüífer del Baix Ter, d'on es proveeixen una trentena de municipis. Els tres batlles van reunir-se ahir al matí a l'Ajuntament de Torroella per tractar aquesta i d'altres qüestions.

Els tres municipis formen part de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter i, junts, sumen, el major nombre d'usuaris de boca de l'entitat, per la seva població resident, amb uns 35.000 habitants, i per la flotant, que a l'estiu pot arribar als 100.000. Rufí, que també és president de la Junta d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, argumenta que aquesta realitat fa que les tres poblacions tinguin una problemàtica singular que incideix, de manera molt important, en el conjunt de l'aqüífer del Baix Ter. Recorda que l'increment de consumidors i la disminució de les pluges fa minvar cada estiu el cabal disponible, de manera que facilita la pressió del mar i el risc de salinització. Per aquest motiu, els tres alcaldes mantenen que, a banda de pal·liar aquest dèficit hídric, la prolongació de la canonada del Pasteral tindria repercussions econòmiques i mediambientals molt clares. No cal oblidar, a més, la component turística que té bona part del territori, per la qual cosa és fonamental disposar d'un abastament d'aigua amb garanties.

Josep Maria Rufí ha insistit que els tres municipis s'abasteixen a través de pous, però que l'ampliació de la xarxa que porta aigua del Pasteral a la Costa Brava centre seria una garantia definitiva i evitaria que haguessin de sobreexplotar els aqüífers que subministren el recurs hídric a les diferents poblacions.